La réponse républicaine au raid de Mar-a-Lago devrait vous effrayer

Après que la nouvelle du raid du FBI sur la maison de Trump à Mar-a-Lago a éclaté lundi soir, le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a répondu en menaçant ouvertement le procureur général Merrick Garland.

“Le ministère de la Justice a atteint un état intolérable de politisation militarisée”, il a dit dans un communiqué. “Procureur général Garland, conservez vos documents et videz votre calendrier.”

Pensez-y une seconde. Ici, vous avez le prochain orateur probable de la Chambre affirmant sans la moindre preuve que le ministère de la Justice persécute un ancien président – ​​et promettant d’utiliser son autorité pour les punir en conséquence. Sa réponse à son affirmation sans fondement de la politisation des pouvoirs d’enquête est de promettre sa propre enquête politisée.

McCarthy était loin d’être seul. Trump, qui a confirmé le raid dans une longue déclaration, l’a qualifié “d’attaque des démocrates de gauche radicale qui ne veulent désespérément pas que je me présente à la présidence en 2024” – une allégation qui a donné le ton à une grande partie du parti dans le sillage de la dramatique opération du FBI.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, le principal candidat non Trump dans la course primaire du GOP 2024, appelé le raid “une autre escalade dans la militarisation des agences fédérales contre les opposants politiques du régime.” Le sénateur Rick Scott (FL), chef du Comité sénatorial national républicain, l’a appelé “le truc des pays du tiers monde”. Rep. Elise Stefanik (NY), le troisième républicain de la Chambre des représentants, a appelé à «une enquête immédiate et à rendre des comptes sur Joe Biden et la militarisation de ce [Justice] département contre leurs adversaires politiques.

Certains républicains de premier plan, comme le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell, ne se sont pas engagés dans des spéculations aussi fébriles et ont gardé leur conseil. Mais la réaction du parti a été forte et large, révélant que le GOP était fondamentalement en phase avec la ligne trumpienne selon laquelle le ministère de la Justice a été entièrement politisé et doit être mis au pas.

Il n’y a aucune preuve pour soutenir l’idée que le raid sur Mar-a-Lago était politiquement motivé. Le directeur du FBI, Christopher Wray, est une personne nommée par Trump et aurait presque certainement personnellement signé le mandat; il en serait de même pour le procureur général et un juge fédéral. La Maison Blanche Biden, en revanche, affirme ne pas en avoir été informée à l’avance. Nous savons également que la cible était réelle – peut-être des documents classifiés que Trump a indûment ramenés dans sa résidence privée – et qu’il y a un certain nombre de crimes graves que Trump aurait bien pu commettre dans son mandat. Il est possible que le raid se révèle être un excès ou une erreur – l’histoire du FBI en est certainement pleine – mais, pour le moment, il n’y a aucune preuve d’une quelconque inconduite politique de la part de l’agence.

Les attaques républicaines contre le raid de Mar-a-Lago ne résultent pas d’un scepticisme raisonnable à l’égard des forces de l’ordre, mais de quelque chose de plus sombre : une croyance à droite selon laquelle les fonctions du gouvernement doivent nécessairement être partisanes, soit exercées au profit des républicains, soit contre eux.

C’est une idée qui est devenue de plus en plus dominante pendant les années Trump – et qui menace les fondements de la démocratie américaine.

Les républicains contre l’état de droit

La gouvernance démocratique repose sur l’idée que les règles sont appliquées de manière neutre : que lorsqu’une législature adopte une loi, les agents de l’État appliquent cette loi sur la base de leur meilleure lecture de son texte, sans égard à l’identité des personnes qui l’enfreignent. C’est l’essence même de « l’État de droit », l’un des principes fondamentaux de la démocratie libérale.

La réalité, bien sûr, ne correspond pas à cette noble vision. Mais lorsque les agents du gouvernement s’en écartent – ​​les préjugés raciaux systématiques dans la police, par exemple – c’est à juste titre considéré comme un scandale, une injustice qui doit être corrigée. Essayer de combler le fossé entre le principe et la réalité est l’une des luttes éternelles de la vie politique démocratique dans le monde entier.

Pendant l’ère Trump, cependant, les républicains ont commencé à adopter une critique de plus en plus radicale, une critique qui rejetait la notion même d’un «État de droit» neutre comme illusoire dans les conditions actuelles.

À leur avis, les démocrates et les libéraux ont si bien pris le contrôle des principales institutions américaines – y compris la bureaucratie fédérale et l’appareil d’application de la loi – qu’une gouvernance non partisane est fonctionnellement impossible. Cette croyance, qui rappelle ironiquement certains arguments avancés par les théoriciens critiques de la race, soutient que l’idée même de la neutralité libérale en petit l est une fiction – que la politique est une lutte sans limites pour le pouvoir, et la question est de savoir si elle est exercée pour nous ou contre nous.

Michael Anton, le théoricien en chef du trumpisme en tant que doctrine politique, a clairement exposé cet argument dans un essai fin juillet.

“Les gens qui dirigent vraiment les États-Unis d’Amérique ont clairement indiqué qu’ils ne peuvent pas, et ne le feront pas, s’ils peuvent l’aider, permettre à Donald Trump d’être à nouveau président”, écrit Anton. «Le plan A consiste à utiliser les procès-spectacles du 6 janvier pour empêcher Trump de se présenter à nouveau. … Le plan B consiste pour le comité du 6 janvier à jeter les bases d’une mise en accusation de Trump.

Dans son essai, Anton décrit une hypothétique poursuite de Trump dans le cadre d’un complot de «régime» contre l’ancien président et ses partisans. Anton expose «leur» motivation – le «ils» conspirateur non spécifié est une caractéristique fréquente de sa prose – comme un jeu de pouvoir corrompu, un prétexte pour maintenir Trump hors du pouvoir et potentiellement même «déchaîner l’État de sécurité» contre ses partisans.

Pensez à ce que cela signifierait si la théorie d’Anton était vraie. L’ensemble du ministère de la Justice et du FBI devrait être composé d’« apparatchiks du régime » qui opèrent à la demande de « ceux qui dirigent vraiment les États-Unis ». Le gouvernement est un territoire hostile occupé, dirigé par une conspiration anti-Trump et anti-républicaine, qui ne reculera devant rien pour asseoir sa propre emprise sur le pouvoir juste pour garder Trump et les personnes qu’il représente hors du pouvoir.

Anton n’est pas une personnalité marginale : il était un haut fonctionnaire du Conseil de sécurité nationale de Trump et un écrivain influent de la droite pro-Trump. Sa rhétorique trouve un écho direct dans les réponses du GOP au raid de Mar-a-Lago : regardez comment DeSantis, par exemple, l’a qualifié d’attaque contre “les opposants politiques du régime”. L’affirmation selon laquelle le gouvernement américain a été capturé par un régime capital-R est une caractéristique de la rhétorique radicale de droite, populaire parmi les trumpistes de style Anton et la soi-disant «nouvelle droite» – mais ici, elle est reprise par l’un des politiciens républicains les plus influents du pays.

Et ces théories informent la politique actuelle. Le mois dernier, Jonathan Swan d’Axios a rendu compte d’un plan à grande échelle du GOP visant à remodeler la bureaucratie fédérale lors d’une deuxième présidence Trump : réémettre un décret exécutif de 2020 appelé “Schedule F” dans le but de “purger potentiellement des milliers de fonctionnaires et de pourvoir des postes de carrière”. avec des loyalistes envers lui et son idéologie « l’Amérique d’abord ».

La prémisse du plan, selon Swan, est que “l’annexe F mettra enfin fin à la” farce “d’une fonction publique non partisane qui, selon eux, est remplie de militants libéraux qui sapent les présidents du GOP depuis des décennies”.

C’est ce spectre, plus que toute autre chose, qui explique la furieuse réaction républicaine au raid de Mar-a-Lago. Cela confirme la croyance inconditionnelle des Trumpistes selon laquelle «l’État profond» est aligné contre eux, une théorie du complot que les dirigeants du GOP ont adoptée soit par conviction sincère, soit par opportunisme politique.

Et les conséquences de la propagation de cette croyance pourraient bientôt s’avérer désastreuses. Lundi soir, la personnalité conservatrice populaire de YouTube, Steven Crowder, a tweeté une prise inquiétante :

Demain c’est la guerre. Bien dormir. – Steven Crowder (@scrowder) 9 août 2022

Que Crowder veuille dire littéralement « guerre » est quelque peu sans importance ; après le 6 janvier, on sait que des messages incitant les individus à se porter à la défense des républicains contre un vaste complot libéral peuvent mobiliser des acteurs violents bien réels. Si vous croyiez vraiment que le gouvernement américain était contrôlé par des forces obscures qui vous haïssent, n’agiriez-vous pas pour essayer de sauver votre président bien-aimé de leurs griffes ?

Les affiches sur Patriots.win, un forum Web pro-Trump radical, pensent dans ce sens. “Ils traitent cela comme une guerre civile brûlante”, écrit une affiche dans le fil sur le raid de Mar-a-Lago. “Quand tout cela est dit et fait, les personnes responsables de ces actions tyranniques doivent être pendues et commémorées avec des statues de mocassins et de talons hauts moulés en bronze dans leurs villes natales.”

La réponse la plus populaire dans le fil est beaucoup plus courte, seulement trois mots : “verrouiller et charger”.