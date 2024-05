La réponse rapide de Tsahal à une « vidéo d’enlèvement » fabriquée surprend le Hamas

Samedi soir, le porte-parole du Hamas Abou Obeida a publié une déclaration alléguant que des militants radicaux du Hamas avaient réussi à kidnapper davantage de soldats israéliens dans le nord de la bande de Gaza. Cette annonce était accompagnée d’une vidéo montrant des corps de soldats traînés dans les tunnels souterrains du Hamas. Alors que certains analystes israéliens avaient déjà commencé à mettre en doute l’authenticité de la vidéo quelques minutes après sa diffusion, en se basant sur la tenue vestimentaire et les armes présentées, le porte-parole de Tsahal a rapidement nié qu’un tel incident se soit produit.

Les « experts des affaires israéliennes » à Gaza ont admis que Réponse rapide de Tsahal Le discours d’Abu Obeida les a surpris. « C’est quelque chose auquel nous n’étions pas habitués dans tous les cas précédents, dans lesquels l’armée israélienne attendait, analysait les scènes (vidéo), et seulement ensuite faisait une déclaration. »

Tsahal s’attendait à ce que le Hamas affirme qu’il avait « enlevé un soldat »

Selon des sources, l’armée israélienne s’attendait à une telle annonce, suite aux premiers signes d’un événement imminent. Hier soir déjà, les médias sociaux de Gaza regorgeaient de rumeurs sur l’enlèvement présumé de plus d’une douzaine de soldats à Jabalya et Beit Lahiya, coïncidant avec l’annonce d’un prochain discours d’Abou Obeida.

Certains comptes en ligne affirmaient que le discours comporterait une annonce importante vers 22h55, soulignant que la dernière fois qu’Abu Obeida avait fait une annonce aussi tardive, c’était quand Le soldat israélien Oron Shaul a été capturé en 2014.

Ce n’est pas la première fois que le Hamas et d’autres groupes terroristes à Gaza mènent une guerre psychologique contre Israël. Deux jours seulement après le massacre, Abou Obeida a menacé dans un message enregistré que le Hamas tuerait des otages civils à chaque attaque aérienne israélienne. Même si des otages ont été assassinés, le Hamas a préféré dire qu’ils ont été tués lors de raids aériens israéliens.

Une autre affaire concernait le Jihad islamique, qui affirmait que la vieille otage Hannah Katzir était morte en détention, tandis que Katzir avait ensuite été libérée dans le cadre de l’accord d’échange de novembre.

« Le Hamas est en détresse »

Le Dr Ron Schleifer, un expert en guerre psychologique de l’Université d’Ariel, a expliqué que ces cas sont appelés « guerre psychologique noire » ou « opérations psychologiques noires », qui impliquent des imitations comme méthode pour semer des conflits, diviser pour mieux régner et creuser des divisions. dans les rangs ennemis.

« L’idée de cette vidéo fabriquée était de montrer les réalisations militaires, de faire baisser le moral de l’ennemi, que ce soit dans les rangs militaires ou civils. Pour les créateurs de cette vidéo, la réaction de Tsahal n’a pas beaucoup d’importance puisque leur objectif est de saper l’ensemble du système de confiance de l’ennemi, rendant impossible de croire quoi que ce soit, ni le Hamas, ni le porte-parole de Tsahal – une situation gagnant-gagnant pour eux. . Pour eux, il s’agit d’occuper l’ennemi à tout moment ; et même un canular est découvert, s’il l’est – une nouvelle histoire viendra et tentera de nous occuper à nouveau », a-t-il ajouté.

La vidéo de l’enlèvement d’un soldat du Hamas était-elle fausse ?

Schleifer a expliqué : « Pour que ces choses fonctionnent, elles doivent être bien planifiées, les bons accessoires doivent être acquis et la fiabilité doit être établie. Ici, cependant, nous n’avions pas le temps pour tout cela. Nous pouvons en déduire que le Hamas subit une forte pression.»

« Il faut également saluer leur persévérance… puisqu’ils sont bien conscients qu’Israël leur est supérieur dans ce domaine. » » ajouta Schleifer.

Schleifer a appelé Israël à créer un corps de photographes et de rédacteurs professionnels qui pourraient facilement identifier les canulars et fournir une adresse de contact et ainsi limiter les dégâts. En attendant, Schleifer a averti les utilisateurs en ligne de prêter attention aux petits détails qui pourraient éveiller les soupçons.

« Cette fois, Tsahal a réagi rapidement », a-t-il déclaré. « Ils ont reconnu le danger potentiel et ont agi rapidement avant que les rumeurs ne commencent à se répandre. Bravo à eux pour cela », a-t-il conclu.