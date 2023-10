La réponse prévisible des médias de gauche à l’attaque terroriste contre Israël – Twitchy

Les médias de gauche étaient impatients de se jeter sur l’attaque terroriste du Hamas contre Israël en… rejetant la faute sur Israël ! Comme ils le font toujours. Chaque fois que le Hamas lance une attaque non provoquée.

Comme une horloge. À chaque fois.

Sur CNN, l’ancien responsable du Département d’État Aaron David Miller s’inquiète de ce à quoi pourraient ressembler les représailles israéliennes et craint le soutien « émotionnel » de Biden à Israël : « Qu’est-ce que les Israéliens espèrent réaliser exactement ?… Où cela nous mène-t-il ? C’est là le vrai problème. » pic.twitter.com/aI7QSEbtmp

MSNBC @AymanM : Netanyahu dirige « le gouvernement nationaliste juif le plus extrémiste qui ait jamais existé… Qu’allez-vous faire ? Allez-vous réoccuper la bande de Gaza ? La repeupler avec des colonies ? Allez-vous là-bas pour essayer pour tuer tous les dirigeants du Hamas ?Ils ont… pic.twitter.com/QpZFaa0O9d

« Est-ce qu’Israël sera trop dur ?

Oui, c’est le vrai problème. Pas les civils assassinés au hasard aujourd’hui, ni les femmes et les enfants pris en otages. Super prise

Je dirais que le massacre gratuit d’innocents par des terroristes est le véritable « vrai problème » ici – et non la réponse inévitable, dévastatrice et juste d’Israël. https://t.co/MvJzGCmBPk

-Guy Benson (@guypbenson) 7 octobre 2023