La réponse pleine d’esprit du petit ami de Taapsee Pannu, Mathias Boe, au commentaire du troll gagne les cœurs ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Mathias Boe, le petit ami et athlète de l’actrice de Bollywood Taapsee Pannu, est récemment devenu la cible d’un troll sur les réseaux sociaux et il a eu une réponse hilarante ! Le troll a été vu en train de demander à l’actrice pourquoi elle sortait avec Mathias dans la section commentaires de sa récente publication sur Instagram.

Le 15 juillet, Taapsee s’était rendue sur Instagram pour annoncer sa maison de production « Outsiders Films » dans un article. De nombreuses célébrités telles que Dia Mirza, Jacqueline Fernandez et Sobhita Dhulipala ont commenté la publication, la félicitant pour le projet. Son petit ami Mathias Boe a également laissé un commentaire amusant sur la publication en disant qu’il ferait un film pour elle gratuitement. Il a également demandé aux fans d’aimer son commentaire s’ils voulaient le voir figurer dans un film de Bollywood.

Il a écrit : « Je ferai un film gratuitement. Tapez comme si vous vouliez me voir dans un film de Bollywood. »

À cela, un internaute a répondu: « Je ne peux pas croire qu’elle sort avec toi mec! Elle est si précieuse mais peu importe à quel point une fille est intelligente, il arrive un moment où elle ne peut pas décider entre le bien et le mal, Je pense que c’est à ce moment-là que tu l’as trouvée. »

Amusé par le commentaire, Mathias a répondu en accord avec l’internaute et a écrit : « salut mec, ouais tu as 100% raison ». Plus tard, il a même pris une capture d’écran de la conversation et l’a publiée sur son histoire Instagram. En plus de la photo, il a écrit : « quand vous vous faites troller par un guerrier du clavier, acceptez-le ».

Fait intéressant, l’internaute a maintenant supprimé son commentaire.

Taapsee Pannu sort avec le joueur de badminton Mathias Boe. Il est danois et médaillé d’or aux Jeux européens de 2015. Il a également remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques d’été de 2012. Taapsee et Mathias se sont rencontrés en 2014 lors de l’inauguration d’un tournoi de badminton en Inde. Mathias faisait partie d’une équipe tandis que Taapsee était l’ambassadeur de la marque d’une autre équipe.

Sur le plan du travail, Taapsee fera son retour dans l’industrie telugu avec ‘Mishan Impossible’. Il sera réalisé par Swaroop RSJ. Elle a été vue pour la dernière fois dans ‘Haseen Dillruba’ avec Vikrant Massey.