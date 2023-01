La réponse pleine d’esprit de SRK à un fan disant qu’il s’est marié deux fois pour obtenir une réponse de l’acteur devient virale

L’esprit de Shah Rukh Khan reste inégalé parmi les stars de Bollywood, et il n’hésite pas à rôtir ses fans de temps en temps avec bonhomie. Les sessions “Ask SRK” que l’acteur organise occasionnellement sur Twitter ont produit de nombreux joyaux de ce type au fil des ans. Ils peuvent ne durer que quelques minutes, mais la marque de sagesse SRK n’a pas besoin de beaucoup plus de temps que cela pour se faire connaître. Il a organisé un ‘Ask SRK’ pendant un certain temps aujourd’hui et a été comme toujours inondé de questions.

L’utilisateur de Twitter “Zagga” a demandé à la méga star, “Sir aapse répond lene k liye 2 shadi krli dono biwi ko enceinte kr diya ab pour répondre dedo #AskSrk.” La réponse de SRK est ce qui a complètement amusé les internautes. A voir ses réponses, force est d’admettre que son sens de l’humour n’a fait que s’aiguiser avec le temps. Regarde:

Pendant ce temps, plus tôt, dans un autre Ask SRK, un fan lui a dit qu’il se sentait comme une famille proche, et SRK a apprécié leur gentillesse. Un autre fan a poussé le sentiment familial un cran plus haut et a partagé une histoire plutôt tragique. “Socha tha gf ke sath Pathaan dekhunga lekin uski shadi kisi aur se ho jayegi”, a tweeté un Aasif Khan à SRK.

La réponse de SRK ? “Tellement désolé mec. Mais akele mein bhi film acchi hi lagegi… ne t’inquiète pas. » C’est… réconfortant ?

SRK a également eu un autre conseil sur la marque lors d’une session Ask SRK après l’annonce de Pathaan. La plupart des fans ont été enthousiasmés par son retour et lui ont posé des questions sur Pathaan, pourquoi il était “en retard” pour le sortir et quand ses autres films sortaient. Un échange avec un fan s’est toutefois démarqué du reste car c’était quelqu’un de désinvolte. demandant conseil à la superstar de Bollywood. Shah Rukh a répondu au fan avec son humour ironique habituel. Le fan lui a tweeté, “sir padhai kaise karu acche se mann nahi lagta”.

