La réponse pleine d’esprit de Shah Rukh Khan après que les fans lui ont rappelé de remercier Salman Khan pour Kuch Kuch Hota Hai devient virale : regardez

Shah Rukh Khan a donné une réponse appropriée lorsque les fans lui ont rappelé Saman Khan alors qu’il remerciait le casting de Kuch Kuch Hota Hai.

Alors que Kuch Kuch Hota Hai avait 25 ans, Shah Rukh Khan, Rani Mukerji et Karan Johar ont été aperçus ensemble lors de la projection du film et ont surpris leurs fans. La vidéo devient désormais virale sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo virale, on peut voir le trio (SRK, Rani Mukerji et Karan Johar) interagir avec les fans dans un théâtre de Mumbai. Shah Rukh Khan a remercié tous ses fans et le casting de Kuch Kuch Hota Hai. Cependant, lorsqu’il remerciait tout le monde, les fans lui rappelaient Salman Khan.

Shah Rukh Khan a déclaré : « Je voudrais remercier Reema ji qui n’est pas avec nous maintenant. Farida Jalal, bien sûr, nous l’aimons tous, ainsi qu’Anupam Kher, Archana Puran Singh et beaucoup d’autres acteurs que j’ai peut-être oublié de mentionner. Lorsque la foule lui a rappelé Salman Khan, il a déclaré : « vo interval ke baad aayega. Abhi intervalle tak discours nahi hui hai meri (Il viendra après l’intervalle, je n’ai pas encore atteint l’intervalle dans mon discours).

Avec Shah Rukh Khan, Kajol, Rani Mukerji et Salman Khan dans les rôles principaux, Kuch Kuch Hota Hai a marqué les débuts en tant que réalisateur de l’un des cinéastes influents du pays, Karan Johar. Le drame romantique a reçu un accueil enthousiaste de la part du public et des critiques, se révélant être un blockbuster mondial.

Le film s’est avéré être un pionnier des années 90. De la tendance consistant à offrir des bracelets d’amitié lors de la Journée de l’amitié au pendentif « cool » de Shah Rukh Khan et à la coupe au carré d’Anjali, le film a donné le ton à de nombreuses nouvelles tendances.

Sorti le 16 octobre 1998, Kuch Kuch Hota Hai fête lundi ses 25 ans. Les productions Dharma, ainsi que les cinémas PVR et INOX, ont organisé une projection spéciale pour les fans le dimanche 15 octobre au centre commercial PVR ICON Infiniti à Andheri, Mumbai, le 15 octobre.

La maison de production appartenant à Karan Johar a utilisé ses réseaux sociaux et a fait cette annonce le mercredi 11 octobre, en écrivant : « Hum ek baar jeete hai, ek baar marte hai aur #KuchKuchHotaHai projection spéciale ka mauka bhi ek hi baar milta hai ! Au PVR INOX (Mumbai) le 15 octobre – il est temps de revivre la magie! ».

Plusieurs fans ont demandé la réédition du film dans toute l’Inde dans la section commentaires. Tandis que l’un d’eux écrivait : « Besoin de plus de spectacles, ce n’est pas juste, c’est déjà complet », un autre écrivait : « Pourquoi ne pas le rééditer dans toute l’Inde ?? ». « Unfair Karan… Rééditez-le dans toutes les régions de l’Inde, en particulier au Kerala », a écrit un fan de Shah Rukh Khan du Kerala.