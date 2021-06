La réponse pince-sans-rire de la fille de torréfaction du père pour un nouvel emploi prouve que tous les pères Desi sont les mêmes

Les conversations sur les réseaux sociaux avec les mamans et les papas peuvent souvent prendre des tournures hilarantes. En tant que parents, que ce soit desi ou non, naviguez dans le grand méchant monde de Facebook, Whatsapp et tout le reste sous le soleil qui a un compte sur les réseaux sociaux, les discussions avec eux peuvent souvent conduire à des situations pas si flatteuses et dans un cas similaire. , une femme sur Twitter a récemment publié une capture d’écran d’une conversation qu’elle a eue avec son père sur ce qui semblait être le chat de groupe Whatsapp familial et cela a conduit Internet en scission. Une utilisatrice du nom de (ughneha ou Neha a fini par évoquer un peu d’autodérision sur Twitter après avoir posté la réponse de son père lui demandant de trouver un nouvel emploi.

Neha, qui vit à Toronto au Canada, a posté une capture d’écran de la discussion de groupe de la famille. « J’ai dit à mon père que j’avais un nouvel emploi et voici sa réponse ? », a-t-elle écrit en légende de la capture d’écran.

La capture d’écran montre comment Neha, qui a dû auparavant partager la nouvelle de son nouveau travail au sein du groupe, a également écrit : « Je n’aurais pas pu le faire sans vous les gars, je vous aime. » Alors qu’elle remercie sa famille pour son soutien, son père la réponse est ce qui prend le gâteau.

« Relax Neha, tu n’as pas gagné l’Oscar », a-t-il répondu.

Le tweet de Neha est devenu viral sur Twitter et compte plus de 4,3 lakh de likes et plus de 32 000 retweets. Les utilisateurs de Twitter ont déclaré qu’ils trouvaient totalement la réponse de son père à l’actualité de l’emploi. Beaucoup ont dit que les pères n’étaient pas doués pour exprimer leurs émotions, certains ont également dit à quel point les parents desi ont besoin

un peu plus d’enthousiasme pour les réalisations de leurs enfants. D’autres encore ont dit que c’était la façon pour les parents de garder leurs enfants humbles et ancrés.

Découvrez quelques réactions :

êtes-vous en train de me dire que papa répond avec des choses autres que « ok » – extra (@__highthots_) 7 juin 2021

Peut être une expérience universelle. N’oubliez pas de lire une vignette dans une autobiographie. La fille est une ad exec. Elle conduit avec sa mère et ils tombent sur un panneau d’affichage. « Maman, j’ai écrit ça. » « Seulement deux mots? » – Richard Ponarul (@rponarul) 8 juin 2021

Mon père me répond juste avec le « Ok » ou le « texte-moi plus tard, je suis occupé au travail » – Usama (@usama_bakhsh) 7 juin 2021

Il veut que vous en fassiez plus. Je crois qu’un moyen simple de pousser les enfants à faire plus et les papas veulent le rendre fier ..- Gohar Mehsud (@tribaljournlist) 8 juin 2021

J’ai littéralement acheté une maison et mon père immigré m’a donné le plus cool « ok, bien ». – Jimmy Garcia (@StellRvision) 9 juin 2021

Les parents sud-asiatiques sont les meilleurs…. Moi :« Maman/Papa ​​je viens d’être promu au boulot et je gagne autant qu’un ingénieur »Parents :« Et bien tu n’es toujours pas médecin comme le cousin Jamil dis nous quand tu seras médecin comme tes autres cousins, même le dentiste va bien « – Eddie Hassan (@eddie_hassan) 9 juin 2021

C’EST AUSSI MON PÈRE, est-ce que tous les nehas ont le même traumatisme ? — neha (@neha_ri) 8 juin 2021

Ha! Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’un millénaire qui trouve un emploi * EST * comme gagner un Oscar ! — Ramzi Nasir (@RamziNasir) 8 juin 2021

Alors, qu’as-tu pensé de la réponse du père de Neha ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici