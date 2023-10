La réponse muette du football à la guerre entre Israël et le Hamas révèle une relation complexe avec le conflit et la tragédie | Nouvelles du monde

Dans une déclaration de 142 mots de l’instance dirigeante du football européen reportant les prochains matches d’Israël, il y a eu une omission flagrante.

Il fait référence à la « situation sécuritaire actuelle en Israël ».

Mais à ce moment-là – 36 heures après l’attaque surprise du Hamas contre Israël – L’UEFA a omis toute référence aux centaines de morts en Israël ou aux condoléances à son pays membre ébranlé par un massacre sans précédent.

Une nation qui accueillera le Championnat d’Europe des moins de 19 ans de l’UEFA en 2027.

Une nation dont la communauté du football pleure la mort d’un ancien joueur, Lior Asulin, assassiné par des hommes armés du Hamas lors d’un festival de musique près du Gaza frontière.

Le fil des réseaux sociaux de son ancien club, l’Hapoel Tel Aviv, comme de tant d’autres institutions en Israël, est un fil d’hommage aux supporters tués lors du jour le plus meurtrier pour les civils de l’histoire israélienne.

En revanche, l’UEFA n’a mis que quelques heures le mois dernier pour annoncer à propos d’un pays non membre : « Victimes du tragique tremblement de terre au Maroc dont on se souviendra lors de tous les prochains matches des équipes nationales et des compétitions de clubs.

En 2016, les condoléances ont été rapidement envoyées à la France après que l’UEFA se soit déclarée « profondément attristée par l’attentat terroriste survenu à Nice ».

L’invasion russe de Ukraine en 2022 a rencontré une position décisive de la part UEFA et FIFA.

Ils ont déclaré dans une déclaration commune après avoir condamné la guerre : « Le football est ici pleinement uni et pleinement solidaire avec toutes les personnes touchées en Ukraine ».

Mais mardi, c’était un quatrième jour de silence de la part de la FIFA sur le Guerre Israël-Hamasqui a coûté la vie à des centaines de personnes à Gaza en représailles à cette attaque brutale.

A cette époque, le président de la FIFA Gianni Infantino a publié sur Instagram une visite au Grand Prix de F1 du Qatar, des images de sa récente participation au mariage de l’ancienne star brésilienne Ronaldo et divers vœux d’anniversaire.

M. Infantino a également présenté ses condoléances et ses prières aux victimes du tremblement de terre en Afghanistan ce week-end à travers une déclaration sur Instagram.

La FIFA n’a pas commenté les pertes humaines au Moyen-Orient.

Mais cela reflète la réponse du football aux atrocités.

L’arche du stade de Wembley a été illuminée aux couleurs du drapeau ukrainien un jour après le lancement de l’invasion russe l’année dernière.

Le bleu et le blanc du drapeau israélien n’y sont pas encore illuminés, contrairement aux bâtiments gouvernementaux de Londres.

C’est une tragédie qui met en lumière la complexité de savoir comment et quand le football fait preuve de solidarité envers les victimes d’attentats.

La Premier League – qui a adopté le drapeau ukrainien l’année dernière – n’a organisé aucun moment de solidarité avant les matches du week-end.

Un journaliste de Premier League pour beIN Sports, une société qatarie, Ibrahim Khadra, a attaqué « une politique de deux poids, deux mesures » pour avoir été invité à retirer un keffieh palestinien lors du match Arsenal contre Manchester City dimanche.

Il a posté sur X : « En tant que Palestinien, vous n’avez pas le droit de vous défendre ni de sympathiser avec les victimes des attaques de l’occupant, même si c’est de manière symbolique. »

La Premier League n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Westminster illuminé par le drapeau israélien – mais les autorités du football semblent rester sur la clôture





En Écosse, le Celtic a pris une position ferme, condamnant ses propres partisans qui arboraient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Victoire de la Résistance ! et « Palestine libre ».

Le club a déclaré : « À une époque de perte et de souffrance pour beaucoup, il est totalement inapproprié pour un groupe d’individus d’utiliser Celtic Park comme véhicule pour de tels messages. »

Le football empruntera une bonne voie lorsqu’il s’agira de résoudre un conflit de longue date.

Mais plus de 10 citoyens britanniques seraient morts ou portés disparus à la suite des événements. Hamas attaques.

Et la volonté de « rester aux côtés de l’Ukraine » révèle la réaction muette de la communauté du football face au massacre massif d’Israéliens.

En 2020, M. Infantino s’est même rendu à la Maison Blanche pour un événement hautement politique : la signature des accords de normalisation négociés par les États-Unis entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël.

« Nous espérons que le football pourra également jouer un rôle pour mettre fin aux rivalités et favoriser la bonne volonté et la compréhension entre les peuples », a-t-il déclaré, impliquant directement la FIFA dans la résolution des hostilités dans la région.

« Nous voulons que le football continue de contribuer à des changements positifs à travers le monde. »

Et l’année dernière, M. Infantino saluait l’accord permettant aux supporters israéliens et palestiniens de visiter la Coupe du monde au Qatar, déclarant que cet accord « fournit une plate-forme pour améliorer les relations à travers le Moyen-Orient ».

Mais c’est une plateforme dont le football s’éloigne lorsqu’il semble trop problématique, risquant l’apparition d’une hiérarchie de tragédies et la perception que la mort des uns compte moins que celle des autres.