La réponse médicale d’urgence à Damar Hamlin a été enregistrée en audio

Les plaidoyers ont été capturés dans des enregistrements publiés sur un site Web accessible au public qui suit le trafic radio d’urgence. Ils ont marqué certains des premiers moments urgents de la réponse d’urgence à une crise potentiellement mortelle qui a secoué la NFL et stupéfait les fans du stade Paycor et des millions d’autres spectateurs sur “Monday Night Football”. Pendant environ une demi-heure au stade, une petite armée de médecins, d’entraîneurs sportifs et de secouristes s’est précipitée pour sauver Hamlin, qui a fait un arrêt cardiaque après avoir reçu un coup à la poitrine alors qu’il s’attaquait à un receveur des Bengals de Cincinnati.

Jeudi après-midi, les médecins du centre médical de l’Université de Cincinnati ont déclaré que Hamlin était “éveillé et respirait”, et bien qu’il ne puisse pas parler à cause de son tube respiratoire, il a demandé par écrit qui avait gagné le match entre les Bills et les Bengals.

La NFL, les Bills et la famille de Hamlin n’ont pas définitivement dit ce qui a fait cesser de battre le cœur du joueur de 24 ans, bien que le médecin-chef de la ligue, le Dr Allen Sills, ait déclaré cette semaine que c’était “certainement possible”. à cause du coup à la poitrine. Mais des photographies, des vidéos et des enregistrements audio de secouristes parlant sur des chaînes de radio montrent clairement la gravité de l’état de Hamlin et les efforts pour le maintenir en vie.

À 21h20, par exemple, quelqu’un appelle un collègue à la recherche d’un accessoire qui mesure les niveaux de dioxyde de carbone.