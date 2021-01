La réponse impertinente de YouTuber Jeffree Star aux rumeurs sauvages qu’il a trompées avec Kanye West

Jeffree Star est revenu avec une réponse impertinente après que des rumeurs selon lesquelles Kanye West avait triché avec lui ont inondé Internet.

Alors que les rumeurs circulent selon lesquelles le mariage du rappeur avec Kim Kardashian est terminé pour de bon, une rumeur non fondée selon laquelle il avait été infidèle avec Jeffree a commencé sur TikTok.

La personne qui a lancé la rumeur affirme que Kanye est celui qui envisage de divorcer de la star de L’incroyable famille Kardashian après avoir triché avec Jeffree.

En réponse, Jeffree a partagé une photo de lui-même avec un superbe maquillage coloré et des cheveux multicolores alors qu'il posait dans un peignoir rose, écrivant: «Je suis prêt pour le service du dimanche», faisant référence aux rassemblements chrétiens de Kanye.









Il a ajouté plus tard: « Nous sommes dans 6 jours dans la nouvelle année et 2021 doit se détendre », avant de plaisanter qu’il était au ranch de Kanye dans le Wyoming avec lui.

«J’adore ces belles nuits d’hiver #Wyoming», a-t-il écrit à côté d’une photo d’un paysage magnifique.

Et Insider rapporte que le PDG de la société de maquillage Jeffree Star Cosmetics a également envoyé un SMS à son collègue YouTuber Keemstar disant: « Hahaha », ajoutant « Je passe le meilleur moment dans le Wyoming, venez visiter un jour! »

Un utilisateur de Twitter a déclaré: « Le fait que les médias sociaux se soient réunis pour prouver que Jeffree Star et Kanye se sont connectés est une chose réelle comme un buncha fou des agents du FBI me donne de l'espoir … et je vis pour ça #FBIstatus »















Alors qu’un autre a simplement demandé: « Kanye West ET Jeffree Star? »

Malgré les affirmations, il n’y a aucune preuve que Kanye et Jeffree se soient jamais rencontrés, et encore moins autre chose.

La rumeur a été lancée par une utilisatrice de TikTok nommée Ava Louise, une influenceuse connue pour sa chanson Skinny Legend Anthem ainsi qu’une vidéo virale d’elle-même léchant le siège des toilettes dans un avion pour le «défi du coronavirus».

Elle a dit dans sa vidéo qu'elle n'était pas surprise par les rapports de Kim et Kanye se dirigeant vers le divorce parce qu'elle était connue « depuis des mois » que Kanye avait « eu des relations avec un gourou de la beauté très célèbre ».







« Beaucoup de gens dans la scène se connaissent depuis un certain temps », a-t-elle affirmé.

Elle a poursuivi en disant qu’elle n’avait aucune «preuve concrète» pour étayer sa théorie, mais elle prétend avoir été informée par un avocat du divertissement à Los Angeles.

The Mirror a contacté les représentants de Kanye pour commentaires.