La réponse impertinente de Navya Naveli Nanda à une femme critiquant sa marche sur rampe à la Fashion Week de Paris gagne Internet

Un internaute a critiqué les débuts de Navya Naveli Nanda à la Fashion Week de Paris. La réponse impertinente de l’entrepreneur à la femme a conquis Internet.

Amitabh Bachchan et la petite-fille de Jaya Bachchan, Navya Naveli Nanda savent comment gérer facilement la négativité et les critiques des médias sociaux. Lors de la récente Fashion Week de Paris, l’entrepreneur Navya a fait ses débuts sur scène à la Fashion Week de L’Oréal Paris.

Jeudi, Navya a publié une publication carrousel sur son Instagram avec des photos du méga-événement. Partageant les photos, elle a écrit : « Marcher pour une cause. Une soirée dédiée à la célébration des femmes et de leur autonomisation. Merci @lorealparis de m’avoir donné la chance de participer à un spectacle très spécial, aux côtés de tous vos autres ambassadeurs et porte-parole de »

Voici le message





Dès que Navya a téléchargé les photos, plusieurs internautes l’ont félicitée pour ses débuts sur la rampe. L’un des internautes a critiqué son passage et a suggéré qu’elle doive travailler davantage et s’entraîner à marcher sur une rampe. Une femme a écrit dans les commentaires : « Efforcez-vous d’apprendre à marcher sur une rampe la prochaine fois, car vous n’étiez pas le meilleur spectacle là-bas ! Vous êtes courageux d’avoir franchi cette étape, mais davantage de formation est nécessaire. » Navya a répondu à sa suggestion, a pris ses critiques de manière positive et a répondu impertinemment : « D’accord » avec un emoji aux mains jointes. La réponse de Navya a gagné Internet et plusieurs internautes l’ont soutenue et ont loué la façon dont elle avait donné une réponse appropriée à la femme.

Voici la réponse de Navya

La star de Bollywood et ancienne Miss Monde Aishwarya Rai Bachchan a également défilé à la Fashion Week de Paris dans une robe cape dorée. Elle a marché en tant qu’ambassadrice de la marque indienne pour L’Oréal Paris lors de l’événement organisé à la Tour Eiffel. D’autres célébrités comme Kendall Jenner, Eva Longoria, Cindy Bruna, Andie MacDowell, Yseult Onguenet et Viola Davi ont également été vues à l’événement organisé par L’Oréal Paris.