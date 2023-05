La réponse impertinente d’Alia Bhatt arrête les trolls qui se sont moqués d’elle pour un sac transparent lors d’un événement Gucci

Alia Bhatt : Alia Bhatt a réagi aux trolls se moquant de sa récente apparition publique à Séoul. L’actrice est devenue la première actrice indienne à assister au défilé croisière de la maison de couture de luxe italienne Gucci. Le méga événement a eu lieu le 16 mai 2023 au palais Gyeongbokgung de Séoul, et Alia a honoré la soirée vêtue d’une petite robe noire avec des détails découpés et d’un sac à main transparent, Gucci Jackie 1961. Dès que les photos ont été publiées en ligne, plusieurs internautes ont trollé l’actrice pour avoir porté un sac à main vide lors de l’événement de mode. Un jour après l’événement. Alia a laissé tomber des photos de sa visite à Séoul et a même fermé les trolls. Partageant une publication de carrousel, Alia a écrit : « Oui, le sac était vide », avec un emoji au visage de nerd.