La réponse imparfaite qui a fait augmenter le nombre de morts à Derna

Les inondations dévastatrices qui ont tué des milliers de personnes dans l’est de la Libye il y a un mois étaient le résultat d’une force destructrice de la nature, mais la BBC arabe a découvert des preuves selon lesquelles la mauvaise gestion des autorités locales a entraîné de nombreux décès qui auraient pu être évités.

Il y a trois accusations principales :

Premièrement, les habitants de Derna, la ville la plus durement touchée, affirment qu’on leur a dit de rester chez eux plutôt que d’être évacués, même si l’on savait que la tempête Daniel allait arriver.

Deuxièmement, les autorités locales et régionales sont accusées de ne pas avoir réagi au danger que représentent les barrages sur le lit de la rivière Derna, qui traverse la ville. Deux barrages traversant la vallée de Derna, à l’intérieur de la ville, ont éclaté le 11 septembre, provoquant des inondations catastrophiques.

Enfin, les autorités sont accusées d’avoir entravé l’effort d’aide dans les jours qui ont immédiatement suivi le drame.

La colère à Derna a dégénéré en manifestations le 18 septembre et le domicile du maire – qui a ensuite démissionné – a ensuite été incendié.

Le bilan des morts reste inconnu, et de nombreux corps auraient été emportés par la mer. Au moins 4 000 personnes ont été confirmées mortes et 10 000 autres portées disparues dans une ville d’environ 90 000 habitants.

Échecs de l’évacuation

Depuis la chute du dirigeant libyen de longue date Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est divisé entre un gouvernement soutenu par l’ONU dans la capitale, Tripoli, et une autorité rivale soutenue par l’homme fort militaire, le général Khalifa Haftar, dont les forces contrôlent l’est de la Libye, notamment Derna.

Avant l’arrivée de la tempête Daniel, diverses instances de l’Est ont tenu des réunions d’urgence et ont ensuite donné des instructions aux habitants de la région.

Celles-ci se concentraient généralement sur l’évacuation des zones côtières et de basse altitude de Derna, et sur les ordres de séjour à domicile pour d’autres parties de la ville et de la région au sens large.

Mais les habitants ont déclaré à la BBC arabe que les efforts d’évacuation étaient inadéquats à plusieurs égards :

ils se sont concentrés sur la mauvaise partie de la ville

les avertissements n’ont pas atteint un grand nombre de personnes qui avaient besoin de les entendre

aucune disposition suffisante n’a été prévue pour l’endroit où les personnes évacuées devraient s’abriter

et il y avait diverses ordonnances de séjour à domicile et couvre-feux contradictoires.

Les zones côtières de Derna ont été dévastées par les inondations

Les habitants de la ville avaient généralement pour instruction de rester chez eux.

Les personnes vivant dans des zones spécifiques en bord de mer ou à proximité du lit de la rivière ont reçu l’ordre de quitter leur domicile, mais il n’existait pas de liste complète ou cohérente des zones à évacuer.

Les résidents locaux ont déclaré à la BBC que certaines personnes évacuées du front de mer par crainte de la montée du niveau de la mer ont été transférées vers des zones plus dangereuses qui ont ensuite été inondées.

« Il n’y a eu aucune alerte concernant d’éventuelles inondations, juste que le niveau de la mer pourrait monter », a déclaré à la BBC l’écrivain local Abdelfattah al-Shalawy. « Seuls ceux qui se trouvaient près de la plage ont été priés d’évacuer, mais le reste de la ville a été prié de rester à l’intérieur. »

M. Shalawy, qui a perdu sa femme et deux de ses fils dans la tragédie, a ajouté que quelques heures seulement avant les inondations, une force du ministère de l’Intérieur circulait dans les rues pour demander aux gens de rester chez eux.

« Beaucoup de ceux qui ont été évacués des plages se sont rendus dans le centre de Derna, où ils ont été tués par les inondations qui ont suivi », a-t-il expliqué.

Les préparatifs ont en fait commencé bien avant la catastrophe.

Le 9 septembre – deux jours avant les inondations dévastatrices – le gouvernement de l’Est a convoqué une réunion d’urgence du comité et a déclaré les deux jours suivants jours fériés pour encourager les gens à rester chez eux.

Un couvre-feu a été décrété dans la région à partir de 20 heures ce soir-là et des ordres ont été donnés pour l’évacuation des « zones proches de la mer et des zones basses situées dans les vallées de Benghazi et de toute la région orientale ».

Les annonces appelaient généralement les gens à se déplacer vers des « endroits sûrs », sans préciser où ils devaient se rendre.

Le même jour, le maire de Derna a lancé un appel similaire pour évacuer plusieurs quartiers du bord de mer et des basses terres.

Mais le 10 septembre, les annonces en ligne et les déclarations vidéo publiées par la police de Derna avaient abandonné toute mention d’évacuation et se concentraient sur le couvre-feu et sur la garantie que les gens restaient chez eux.

Des photos géolocalisées par la BBC montrent des patrouilles de police sur les routes à la suite d’une autre annonce officielle imposant un couvre-feu « à l’intérieur de la ville par mesure de précaution pour éviter une situation d’urgence, notamment dans les zones proches de la plage ».

Cette proclamation a été publiée via une publication sur Facebook, et de nombreux habitants de Derna se sont plaints du fait que la télévision et les médias sociaux n’étaient pas des moyens suffisants pour alerter la population, en particulier compte tenu des perturbations qui ont suivi la tempête Daniel.

Le personnel du Croissant-Rouge était également actif dans les zones côtières dans les jours qui ont précédé l’inondation : des vidéos les montrent appelant les gens par mégaphone à dégager leurs maisons pour se protéger de la tempête Daniel.

Des efforts notables ont donc été déployés pour déplacer les habitants dans certaines zones de la ville, mais toutes ces évacuations anticipaient que la menace viendrait de l’élévation du niveau de la mer, plutôt que de la défaillance des infrastructures à l’intérieur des terres et des inondations de la vallée de Derna.

Non-respect des avertissements du barrage

Les habitants de Derna ont rapporté avoir entendu une forte explosion avant que la ville ne soit engloutie – la rupture de l’un ou des deux barrages qui retenaient jusqu’alors les eaux de crue dans la vallée.

Le barrage supérieur avait une capacité de stockage de 1,5 million de mètres cubes d’eau, tandis que le barrage inférieur pouvait contenir 22,5 millions de mètres cubes.

Chaque mètre cube d’eau pèse environ une tonne (1 000 kg), donc l’eau retenue par les barrages pesait au total 24 millions de tonnes.

À mesure que ce poids descendait, il produisait une puissance énorme. Des témoins ont affirmé que l’eau atteignait par endroits près de trois mètres de hauteur.

Les déclarations publiques des responsables de Derna ou du gouvernement de l’Est n’ont fait aucune référence au débordement ou à l’effondrement potentiel des deux barrages desservant la ville, se concentrant plutôt sur les dangers des vents violents et de la montée potentielle des niveaux d’eau.

Le Dr Abdulwanis Ashour, hydrologue et maître de conférences à l’Université Omar Al-Mukhtar, a déclaré à la BBC qu’il avait collecté des données sur l’état des barrages de Derna pour une étude publiée l’année dernière, qui montrait qu’ils n’étaient pas prêts à résister à une tempête comme celle de Daniel.

Il a déclaré qu’il avait passé des années à étudier les barrages de Derna et qu’il avait découvert la présence de nombreuses fissures et fissures. Dans ses recherches, il a affirmé qu’ils ne seraient pas en mesure de supporter de grandes quantités de précipitations et qu’ils risquaient de s’effondrer.

Lorsque les barrages ont cédé, un vaste torrent d’eau s’est déversé dans la large vallée du lit de la rivière Derna.

Le Dr Ashour a souligné que des études et des rapports avaient été menés par des entités locales et internationales au fil des ans, qui mettaient tous en garde contre l’état des barrages de Derna et leur danger pour les zones voisines. Il a affirmé que les gouvernements successifs étaient au courant de ces rapports.

Lundi 25 septembre, le parquet libyen, qui fait partie du gouvernement occidental, a ordonné l’arrestation de 16 responsables de la gestion des barrages libyens dans le cadre d’enquêtes sur la négligence dans l’entretien des barrages et d’autres travaux liés aux inondations. Mais il n’est pas clair si l’un d’entre eux a réellement été arrêté.

Retarder la livraison de l’aide

La réponse d’urgence des autorités de Derna a également été largement critiquée.

Signe rare d’unité dans ce pays divisé, les appels à l’aide de la ville sinistrée ont reçu une réponse lorsqu’une multitude de travailleurs humanitaires se sont immédiatement mis à livrer des fournitures depuis les villes sous le contrôle du gouvernement rival de l’ouest. Mais ces convois ont été stoppés et l’accès à Derna leur a été refusé.

La BBC arabe a appris que cela était dû aux mesures de sécurité strictes mises en place immédiatement après la catastrophe par les autorités de l’Est, ce qui a entraîné des retards dans l’aide aux milliers de survivants pendant plusieurs jours.

« Rien ni personne n’entre sans sa permission », a déclaré un travailleur humanitaire libyen à la BBC. Ce travailleur humanitaire, originaire de Derna, a perdu plusieurs amis et parents à cause des inondations.

Ils travaillent pour le Croissant-Rouge libyen – la seule agence humanitaire autorisée à travailler à Derna au début de la crise – et sont donc l’un des rares travailleurs humanitaires à avoir accès à la ville dès le premier jour.

« Haftar et ses troupes ne font confiance qu’au Croissant-Rouge, mais nous ne pouvions pas faire grand-chose étant donné l’ampleur de la crise. Nous avions besoin de toute l’aide possible », a déclaré le travailleur humanitaire, qui s’est entretenu avec la BBC sous couvert d’anonymat. de peur d’être pris pour cible par les troupes du général Haftar.

« Haftar a fait passer la sécurité avant le sauvetage, et les divergences politiques avant d’aider les habitants dévastés de Derna », a déclaré le travailleur humanitaire, ajoutant que les forces du général Haftar ont refusé l’accès immédiat aux volontaires venant de l’ouest de la Libye et ont interrompu l’acheminement de l’aide pendant plusieurs jours.

Ils affirment que les forces de sécurité ont passé des heures à examiner les fournitures humanitaires indispensables à la recherche d’« armes qui pourraient être introduites clandestinement dans la ville ».

Le général Haftar contrôle Derna depuis 2018, mais il ne l’a pris qu’après trois ans de résistance des islamistes liés à l’État islamique à ses forces. Un habitant local a déclaré à la BBC qu’il pensait que la ville « était toujours punie » pour cette résistance.

Quelle que soit la motivation, les habitants de Derna ont été laissés pendant des jours sans nourriture, sans eau potable ni fournitures médicales, tandis que les fournitures d’aide vitale étaient retenues et stockées pour inspection. Il est impossible de savoir combien de vies ont été perdues à cause de cela.

Les personnes laissées sans abri à cause des inondations avaient désespérément besoin d’aide.

La BBC s’est également entretenue avec le chef d’un convoi humanitaire envoyé depuis l’ouest du pays, qui a raconté une histoire similaire.

Abdel Monem Kheresha, de Tripoli, a déclaré que son convoi n’avait pas pu entrer dans Derna.

« Nous avons été arrêtés devant les entrées de Derna et avons reçu l’ordre de « l’Armée nationale libyenne » [LNA, Gen Haftar’s militia] pour remettre nos fournitures », a déclaré M. Kheresha.

La BBC a découvert que les fournitures humanitaires recueillies auprès de ces convois étaient stockées dans deux entrepôts principaux supervisés par la LNA, l’un à Benghazi et l’autre à al-Marj.

Ils ont été soigneusement inspectés puis distribués par la LNA, une opération qui a duré des heures, voire des jours.

Ce n’est que le jeudi 14 septembre, lorsque l’ampleur de la catastrophe est apparue au monde entier, qu’une longue file de camions transportant de l’aide en provenance de tout le pays a été autorisée à entrer dans la ville.

Al-No’man Ali, un habitant de Derna, a déclaré à la BBC qu’ils avaient finalement reçu de la nourriture et des secours le vendredi après la catastrophe, après des jours d’attente.

Après le début des manifestations le 18 septembre, de nombreux journalistes locaux et internationaux présents dans la ville ont été contraints de partir sous la pression des autorités.

Dans le même temps, les communications dans la ville ont été coupées – de nombreux manifestants pensent qu’elles ont été délibérément coupées pour empêcher l’escalade des manifestations.

Le manque de réseau de téléphonie mobile et d’Internet a entravé le travail de secours et d’aide dans la ville, car les différentes équipes internationales et locales qui ont finalement été autorisées à y opérer n’ont pas pu coordonner leur travail.

La BBC a contacté les autorités de l’est de la Libye pour obtenir leurs commentaires sur ces allégations, mais n’a pas reçu de réponse.

Reportages supplémentaires d’Ali Al Gomati et Mark Shea.