La réponse «humble» de Ranveer Singh au journaliste de F1 qui ne l’a pas reconnu gagne les cœurs

L’interaction de Ranveer Singh avec l’ancien pilote de course et commentateur Martin Brundle lors de la course de Formule 1 à Abu Dhabi remporte les éloges de l’acteur en ligne. Lorsque Brundle l’a accueilli lors de la marche sur la grille, Ranveer, à la manière typique de Ranveer à haute énergie, a déclaré qu’il était «au sommet du monde». Il a ajouté: «Je peux ressentir l’euphorie et l’adrénaline. C’est alors que Brundle a dit : « J’ai momentanément oublié qui tu es. Pouvez-vous me dire s’il vous plaît?” Ranveer a répondu sans perdre de temps: “Je suis un acteur de Bollywood, monsieur, je viens de Mumbai, en Inde. Je suis un artiste.” Brundle a ensuite complimenté la tenue originale de Ranveer, et l’acteur a plaisanté en disant qu’il devrait tout rendre le lendemain matin.

Les utilisateurs de Twitter ont trouvé la réponse franche de Ranveer rafraîchissante et exempte de tout égocentrisme que l’on attend parfois des célébrités. “La façon dont il a géré la situation était louable, il ne semble pas avoir d’ego sur le fait d’être une star…”, a commenté un utilisateur de Twitter. “J’adore l’humilité dont fait preuve [Ranveer]je lui souhaite plus de succès », a déclaré un autre.« Il a si bien géré cela, je ne vois aucune raison de rire ici », a souligné un autre utilisateur.

Rien de mal à ça en fait. Comme Maria Sharapova ne sachant pas qui était Sachin il y a quelques années. Les récompenses et tout est un sujet différent, mais cela ne devrait pas être une base pour juger car cela peut arriver avec n’importe lequel de vos favoris. https://t.co/8yc5LrcdBh– sagar (@alianator07) 21 novembre 2022

Max Verstappen de Red Bull a remporté sa 15e victoire de la saison 2022 de Formule 1 avec une victoire lors du Grand Prix d’Abou Dhabi dimanche.

