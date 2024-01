La réponse humanitaire à Gaza « dépend entièrement » de l’UNRWA, selon le chef des secours

Le Conseil de sécurité la réunion est terminée. Voici les principaux points soulevés par les hauts responsables de l’ONU sur Gaza, le travail crucial de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) et l’effort international visant à empêcher une nouvelle spirale de violence.

POINTS FORTS

Vidéo de la réunion du Conseil de sécurité.

« L’UNRWA est l’épine dorsale de toute réponse humanitaire à Gaza », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres. Comité des droits palestiniensappelant tous les États membres à garantir la continuité du travail de sauvetage de l’agence

Le chef de l’ONU a condamné les attaques du Hamas et d’autres groupes et a déclaré que « le conflit en cours et les bombardements incessants des forces israéliennes à travers Gaza ont entraîné des meurtres de civils et des destructions à un rythme et à une échelle sans rapport avec tout ce que nous avons vu ces dernières années ».

« La mort, la destruction, les déplacements, la faim, les pertes et le chagrin à Gaza au cours des 120 derniers jours sont une cicatrice sur notre humanité et notre conscience communes », a déclaré le Secrétaire général.

S’adressant au Conseil de sécurité du Coordonnateur des secours d’urgence de l’ONU Martin Griffiths a déclaré que « les décisions de retenir les fonds de l’UNRWA doivent être révoquées »

“Pour le dire franchement et simplement : notre réponse humanitaire dans le territoire palestinien occupé dépend entièrement du financement et du fonctionnement adéquat de l’UNRWA”, a déclaré le chef des secours de l’ONU, réitérant les exigences d’un cessez-le-feu et du respect du droit international humanitaire.

Regardez ci-dessous l’intégralité des remarques du chef de l’ONU mercredi matin :

13h28

La décision de la CIJ marque une « victoire décisive » (Afrique du Sud)

L’ambassadeur sud-africain Mathu Joyini a déclaré que les événements de ces derniers mois à Gaza ont montré qu’Israël agit contrairement à ses obligations en vertu du droit international, y compris en termes de Convention sur le génocide. Le CIJL’ordonnance récente relative à la demande de mesures provisoires de l’Afrique du Sud dans son affaire contre Israël a déterminé que ses actions étaient « plausiblement génocidaires ».

Ces mesures sont directement contraignantes pour Israël, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il n’existe clairement aucune base crédible permettant à Israël de continuer à prétendre que ses actions militaires sont pleinement conformes au droit international.

« La décision du tribunal marque une victoire décisive pour l’État de droit international et une étape importante dans la recherche de justice pour le peuple palestinien », a-t-elle déclaré.

Suite à l’ordonnance de la Cour, les États sont désormais avertis de l’existence d’un risque sérieux de génocide contre le peuple palestinien à Gaza, imposant à toutes les nations l’obligation de cesser de financer et de faciliter les actions militaires d’Israël, qui sont également considérées comme vraisemblablement génocidaires, dit-elle.

« Malheureusement, dans les jours qui ont suivi la décision du tribunal, nous avons vu le gouvernement israélien poursuivre ses actions illégales en violation de l’ordonnance du tribunal », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’Afrique du Sud continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour préserver l’existence du tribunal. peuple palestinien en tant que groupe, à mettre fin à tous les actes d’apartheid et de génocide contre lui et à marcher avec lui vers la réalisation de son droit collectif à l’autodétermination.

Saluant l’action rapide de l’ONU dans l’enquête sur les allégations contre le personnel de l’UNRWA, l’Afrique du Sud reste extrêmement préoccupée par l’annonce des réductions de financement de l’agence, a-t-elle déclaré, réitérant l’appel lancé à ces donateurs pour qu’ils reconsidèrent leurs décisions.

13h20

Israël est une victime, face à de fausses accusations

Brett Jonathan Miller, Représentant permanent adjoint d’Israëla rappelé que le 7 octobre, une organisation terroriste a mis en œuvre son programme génocidaire, mais que rien de tout cela n’a été formellement condamné par le Conseil de sécurité.

“Le message adressé aux citoyens israéliens et aux otages (…) est que votre humanité ne nous importe pas et que vous ne méritez pas notre attention”, a-t-il déclaré.

Au lieu de cela, le pays victime est à nouveau confronté à de fausses accusations. Contrairement au Hamas, Israël s’engage à respecter la loi et à faire preuve d’humanité. Pendant ce temps, le mépris du Hamas pour la loi ne fait jamais partie des discussions.

La tentative même de porter l’accusation de génocide contre Israël est une distorsion de la Convention sur le génocide, a-t-il poursuivi, notant que la même distorsion se retrouve dans la tentative de déformer les mesures provisoires ordonnées par la CIJ.

Le tribunal a déclaré que sa décision ne préjuge pas de la question de sa compétence pour connaître du fond de l’affaire, a-t-il déclaré. Il est révélateur que personne n’ait mentionné l’appel de la Cour à la libération des otages, et que rien dans l’utilisation grotesque de la CIJ n’ait à voir avec le droit, a-t-il soutenu.

L’objectif est de transformer la loi en arme, a-t-il déclaré.

Saluant la décision des pays de suspendre le financement de l’UNRWA en raison de l’implication de certains employés de l’agence dans les attentats du 7 octobre, il a fait écho aux appels en faveur d’une enquête approfondie.

Le Conseil de sécurité s’est réuni à maintes reprises pour discuter de la situation au Moyen-Orient, mais il n’est toujours pas en mesure de condamner les attentats du 7 octobre. Tant qu’il ne le fera pas, le Conseil de sécurité n’assumera pas ses responsabilités, laissant abandonnées les victimes du terrorisme, a-t-il déclaré aux ambassadeurs.

12h52

Israël « doit se conformer » aux mesures judiciaires internationales (Palestine)

L’ambassadeur Riyad Mansour de la Mission permanente d’observation de l’État de Palestine auprès de l’ONU a rappelé le briefing « qui donne à réfléchir » du chef des secours, M. Griffiths, et a applaudi les « efforts incessants » déployés par les humanitaires de l’ONU pour mettre fin à la catastrophe.

Il a déclaré que la décision provisoire de la CIJ avait « adressé une réprimande retentissante » à ceux qui affirmaient que l’affaire du génocide contre Israël était sans fondement et sans fondement.

« La Cour a également rejeté l’hypothèse selon laquelle Israël, de par sa nature même, serait au-dessus des lois et ne pourrait pas être accusé d’avoir commis le crime de génocide », a-t-il ajouté.

Il a exhorté chacun à « se concentrer » sur les mesures provisoires adoptées par la Cour, les invitant à « les lire, les étudier et les relire » pour savoir quelles sont les mesures et « non quelles sont les illusions dans l’esprit de certains, des ce qui n’y est pas”.

« Il est clair que les mesures provisoires adoptées par la Cour sont contraignantes et qu’Israël doit s’y conformer », a-t-il déclaré.

Il a noté que 13 membres du Conseil de sécurité avaient voté pour un cessez-le-feu immédiat et que 153 États membres avaient également soutenu l’appel à l’Assemblée générale.

“Il serait criminel de ne pas agir pour mettre fin à cette guerre d’atrocités”, la CIJ reconnaissant désormais le risque de génocide, a-t-il déclaré.

M. Mansour a déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait parlé comme un « véritable criminel de guerre » lorsqu’il a déclaré que « personne ne nous arrêtera, ni la Haye, ni l’axe du mal, ni personne d’autre ».

UNRWA : Une « remarquable réussite »

M. Mansour a dénoncé les allégations « scandaleuses et méprisables » d’Israël contre l’UNRWA, affirmant que le pays a lancé des campagnes contre plusieurs hauts responsables de l’ONU, dont le Secrétaire général, et a refusé d’accorder des visas aux représentants des organes de l’ONU en guise de « punition pour avoir respecté leurs engagements ». mandats ».

« Lors de cette attaque, Israël a tué plus de 150 membres du personnel de l’ONU », a-t-il déclaré, ajoutant qu’Israël tente de « démanteler tout obstacle » à son plan visant à « détruire la Palestine et le peuple palestinien ».

Concernant les accusations de collusion contre certains membres du personnel de l’UNRWA, il a déclaré qu’il s’agissait d’« allégations sérieuses et qu’une enquête sérieuse est en cours ».

Les principes d’humanité, de neutralité et d’indépendance doivent être respectés, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il est clair que l’UNRWA et le Secrétaire général sont attachés à ces principes, et qu’il n’y a aucune raison de douter de cet engagement.

Il a déclaré que l’UNRWA était une « remarquable réussite » du multilatéralisme en action.

« Nous devrions tous être fiers d’avoir une organisation comme l’UNRWA au sein du système des Nations Unies qui fait un travail remarquable en fournissant des services humanitaires à des millions de réfugiés palestiniens depuis 75 ans », a-t-il déclaré.

“C’est notre devoir collectif de le protéger, de le financer” et de lui permettre de poursuivre ses activités humanitaires, a-t-il déclaré.

12h36

Les allégations contre le personnel de l’UNRWA ne devraient pas discréditer l’agence dans son ensemble, selon la Russie

L’ambassadeur de Russie Vassily Nebenzia a déclaré que les coupes budgétaires de l’UNRWA menées par les États-Unis se déroulent dans un « contexte humanitaire tragique », et que l’enquête sur les allégations contre le personnel de l’agence doit prendre en compte les informations provenant de sources israéliennes et palestiniennes.

Les soupçons portés contre 12 membres du personnel « ne devraient pas être utilisés pour discréditer l’ensemble de la structure de l’agence » et saper ses activités clés consistant à apporter un soutien à des millions de personnes dans le territoire palestinien occupé et dans les pays arabes voisins.

Il a déclaré que le Conseil ne pouvait pas permettre à l’UNRWA de manquer de fonds.

La “rhétorique provocatrice” d’un certain nombre de représentants des dirigeants israéliens, qui appellent à l’élimination de la présence de l’UNRWA dans l’enclave et au déplacement forcé des Palestiniens, est particulièrement alarmante, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un tel scénario ne devrait pas être mis en œuvre. dans n’importe quelle circonstance”.

Il est regrettable que dans les conditions actuelles, le Conseil de sécurité de l’ONU n’ait pas pu jusqu’à présent adopter une seule décision exigeant la fin de la violence en raison de la position d’une seule délégation – les États-Unis, qui donnent carte blanche à Israël pour poursuivre l’action collective. punition des Palestiniens, a-t-il déclaré.

Il est clair que la spirale de la violence à Gaza se poursuivra jusqu’à ce que « l’injustice de longue date » qui sous-tend le conflit soit éliminée et que le peuple palestinien puisse exercer son droit à créer son propre État indépendant.

Seule une « approche équilibrée ancrée dans le droit international » peut conduire à une paix durable, a-t-il déclaré.

12h25

Le Conseil doit faire pression pour un cessez-le-feu immédiat (Chine)

L’ambassadeur de Chine, Zhang Jun, a déclaré que la communauté internationale avait lancé des appels forts en faveur d’un cessez-le-feu, et que la CIJ…