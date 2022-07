La réponse honnête du chauffeur Uber à la demande d’un taxi vous fera dire “la même chose”

Les annulations d’Uber lorsque vous devez faire du stop pour vous rendre au travail ou à l’université peuvent être extrêmement frustrantes. Ce qui peut être encore plus rebutant, c’est lorsqu’un chauffeur de taxi vous fait attendre, vous promettant qu’il est en route vers votre emplacement mais ne se présente jamais vraiment. Mais que se passe-t-il si votre chauffeur Uber rejette directement votre demande ?

Une image devenue virale sur Twitter montre un chauffeur Uber en train de faire exactement cela. Ria Kasliwal, qui est une utilisatrice de Twitter basée à Delhi, a partagé une capture d’écran de sa conversation avec son chauffeur de taxi. Sur l’image, on peut la voir demander au chauffeur s’il venait, ce à quoi il répond “Mann nahi karta”, ce qui signifie “Je n’en ai pas envie”.

Eh bien, qui savait que l’honnêteté pouvait être brutale mais tout aussi hilarante ?

Lundi uthke kaam me jaane ka “Mann nahi karta” https://t.co/u6IQlAT4kn – Ananya Bhattacharjee (@sciphi_Ananya) 25 juillet 2022

Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 7 000 likes. “Le meilleur gars d’Uber de tous les temps. Au moins il était honnête. Sinon, “Aa raha hu”, et soit le taxi continue de tourner au même endroit, soit il annule instantanément”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Lundi uthke kaam me jaane ka « Mann nahi karta ». Voici quelques réponses :

Cela arrive toujours ! https://t.co/AjxpCs5lIP – Mokshagundam Sudhira (@MokshagundamSu2) 25 juillet 2022

Conversation avec le chauffeur uber https://t.co/iEiDggJqq1 – Avinash Sharma (@_itsavinash01) 24 juillet 2022

Je penserais que c’est édité mais quelque chose de très similaire m’est arrivé aussi https://t.co/Wv9Ub8vTM6 — IRM 😐 (@imapepinow) 24 juillet 2022

bienvenue à delhi Néo https://t.co/w7wHDM0C4f — Itô Girsanov (@cruindggn) 22 juillet 2022

Delhi est sauvage https://t.co/Nq3hN5aNJX – Sarah Sharma (@sararahahahah) 22 juillet 2022

Pendant ce temps, plus tôt, un utilisateur de Twitter, Jeremy Abbot, s’est rendu sur Twitter et a partagé le trajet en taxi le plus “sain” de sa vie. Jeremy est monté à bord d’un Uber à Londres et a découvert une planche collée à l’arrière du siège passager avant avec un message du chauffeur. Dans le message, le chauffeur de taxi identifié comme Onur demande à son passager de lui communiquer par SMS ou bloc-notes car il est sourd. De plus, le message disait : « Vous pouvez utiliser le câble AUX pour jouer votre propre musique – si vous avez quelque chose avec des basses fortes, je l’apprécierai aussi. Merci de m’avoir supporté et bonne journée. » Jeremy a partagé une photo du message sur sa chronologie Twitter avec une légende où il a qualifié Onur de “héros” et a déclaré que ce trajet était l’expérience Uber la plus saine de sa vie.

Réagissant au tweet, les utilisateurs ont exprimé leur désir de rencontrer Onur et de faire un tour en taxi avec lui. « Je veux être dans cette voiture tout à l’heure. J’ai tellement de chansons que j’apprécierais, peut-être qu’Onur aussi ! Quel mec, j’espère que vous passerez tous les deux une excellente journée ! lire un des commentaires.

