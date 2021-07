La réponse hilarante d’Elon Musk à un utilisateur de Twitter devient virale

Nous pouvons donner l’impression de traquer Elon Musk – ce que nous pouvons, mais nous ne le faisons pas – mais malgré toute sa traque, le troisième être humain le plus riche de la planète a aujourd’hui une caractéristique qui mérite d’être applaudie : il ne se prend pas au sérieux. Pour toutes ses actions vertueuses, y compris les crypto-monnaies, le PDG de Tesla illustre à quoi devraient ressembler les «influenceurs». En réponse à un tweet avec un jeu vidéo avec des tâches et des obstacles difficiles et une légende moqueuse, « Est-il difficile pour Elon Musk d’éviter les controverses ? » (Réponse : extrêmement difficile), « Bien que pour être honnête, je creuse beaucoup ma propre tombe », a répondu l’homme avec deux emojis riant. -de-contexte citation Salman Khan — être humain.

Le message original, créé par un utilisateur avec le pseudo « Pope of Muskanity », comprend un extrait de la célèbre franchise de jeux vidéo Mario. Les images montrent le personnage principal du jeu surmontant un certain nombre d’obstacles et d’obstacles difficiles afin de gagner la partie.

bien que pour être juste, je creuse beaucoup ma propre tombe – Elon Musk (@elonmusk) 25 juillet 2021

Le tweeter d’origine a immédiatement répondu à Musk, en disant : « La liberté d’expression et la liberté de pensée ne sont réellement positives que si vous agissez et pensez comme vous êtes censé le faire, Maître Elon ! PS : Ne vous inquiétez pas, nous apprécions fidèlement votre franchise. » L’un des plus beaux aspects d’être puissant est la capacité de s’exprimer. Que ce soit pour un homme d’affaires, un politicien ou toute autre personne publique, c’est un trait qui est souvent négligé comme signe d’un véritable leadership. Tout le monde est capable d’exprimer son point de vue dans des subtilités stratégiques. Seuls ceux qui ont une véritable autorité peuvent dire la vérité – qu’il soit foutu de s’auto-enterrer.

La liberté d’expression et la liberté de pensée ne sont réellement positives que si vous agissez et pensez comme on vous attend, Maître Elon ! PS Ne vous inquiétez pas, nous apprécions fidèlement votre franchise. — Pape de Muskanity (@RationalEtienne) 25 juillet 2021

L’un des utilisateurs a commenté la réponse de Musk : « Elon fait partie d’une poignée qui parle vraiment de ce qui est juste. Personne ne plaisante avec lui parce qu’il peut déplacer des usines, du moins en théorie. De nombreux milliardaires n’utilisent pas ce pouvoir à bon escient. Nos impôts sont gaspillés sur les salaires du gouvernement.

Elon fait partie d’une poignée qui parle vraiment de ce qui est juste. Personne ne plaisante avec lui parce qu’il peut déplacer des usines ‐ @ au moins en théorie. De nombreux milliardaires n’utilisent pas ce pouvoir à bon escient. Nos impôts sont gaspillés sur les salaires du gouvernement. — BitOfDoge (@BitOfDoge) 25 juillet 2021

Un autre a écrit que les controverses d’Elon ont été appelées « Elongate ».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici