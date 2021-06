La réponse hilarante de Sonu Sood à un garçon demandant un iPhone pour sa petite amie gagne Internet | Buzz News

New Delhi: Sonu Sood est devenu un bon samaritain au milieu de la nouvelle pandémie mortelle de coronavirus et a aidé les travailleurs migrants à rentrer chez eux et a également fourni des bourses d’entraînement pour les étudiants se préparant à l’examen de la fonction publique.

Mais cette fois, l’acteur a reçu une demande rare et sa réponse épique à son fan a laissé les internautes en rupture.

Pour les non avertis, ses fans et autres personnes dans le besoin taguent généralement Sonu dans différents messages et partagent leurs problèmes et l’acteur est souvent vu répondre à leurs demandes et exigences.

Récemment, Sonu s’est rendu sur son Twitter pour répondre à un tweet le remerciant d’avoir aidé une petite fille à se faire soigner. Il a écrit, « Aur koi seva ho toh bataiye @SoodFoundation .. »

Cela a incité un utilisateur de Twitter à présenter sa demande inhabituelle et il a demandé à l’acteur un iPhone pour sa petite amie.

Il a écrit, « Bhai, meri petite amie iPhone ki maang kar rahi hai, uska kuch ho sakta hai. »

गर्लफ्रैंड iphone मांग रही है,उसका कुछ हो सकता है ?? — Ingénieur Ladka (@choclatyLadka) 21 juin 2021

Sans perdre beaucoup de son temps, Sood a répondu à l’utilisateur et a écrit, « उसका तो पता नहीं,

iphone दिया तो पर तेरा कुछ नहीं रहेगा”

तो पता नहीं,

iphone दिया तो पर तेरा कुछ नहीं रहेगा https://t.co/t99rnT8z22 – sonu sood (@SonuSood) 22 juin 2021

Sur le plan du travail, Sonu sera ensuite vu à Prithviraj, Alludu Adhurs, Acharya et Thamilarasan pour n’en nommer que quelques-uns.