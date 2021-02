Pour Phillip Schofield, le 7 février 2020 a été un jour mémorable car c’est lorsqu’il s’est assis avec Holly Willoughby pour parler de sa récente annonce.

Quelques instants plus tôt, le présentateur de This Morning avait publié un message sincère sur les réseaux sociaux dans lequel il était devenu gay.

Lors de son apparition émotionnelle dans l’émission ITV, Phil s’est effondré à l’époque après avoir admis qu’il n’aurait pas pu le faire sans le soutien de Holly, de sa femme Steph et de leurs deux filles.

Tout en se disant fier de sortir, il était également « conscient de la blessure » qu’il avait pu causer.

C’est également au cours de l’interview que Phillip a expliqué aux présentateurs qu’il avait annoncé la nouvelle à sa mère, Pat.









Sa réponse directe était au point, mais aussi touchante à sa manière.

Le père de deux enfants s’était en fait rendu à Cornwall pour le dire à sa mère en personne.

« Ma mère a été au téléphone toute la matinée », a déclaré Phillip à Holly Willoughby lors de son entretien émouvant.

«Je suis descendu la voir à Cornwall.







(Image: schofe / Instagram)



Phillip a ensuite annoncé la nouvelle à sa mère, révélant: « Elle a dit: ‘Oh ok, eh bien je m’en fiche.' »

Le présentateur a ri en se rappelant la réponse simple mais aimante de sa mère à son annonce.

À l’époque, Phillip a également fait l’éloge de sa femme et de ses filles qui l’ont soutenu pendant cette période difficile.







(Image: S Meddle / ITV / REX)



Dans sa déclaration, Phillip a ajouté: « Steph a été incroyable – je l’aime tellement. Elle est l’âme la plus gentille que j’aie jamais rencontrée. Mes filles ont été étonnantes par leur amour, leurs câlins et leurs paroles de réconfort.

« La mienne et les familles entières de Steph m’ont étonné par leur amour, leur acceptation instantanée et leur soutien. Bien sûr, ils s’inquiètent pour Steph, mais je sais qu’ils vont nous ramasser tous les deux. Mes amis sont les meilleurs, en particulier Holly, qui l’a été. gentille et sage – et qui m’a étreint alors que je sanglotais sur son épaule.

Près d’un an après sa courageuse annonce sur This Morning et Phillip semble vivre sa meilleure vie.

La star de la télévision a depuis écrit une autobiographie et a également emménagé dans une garçonnière à Chiswick, dans l’ouest de Londres.

Avant cela, Phillip vivait toujours avec sa femme et ses filles dans leur somptueuse maison dans l’Oxfordshire.







(Image: S Meddle / ITV / REX)



Pendant les mois d’été en 2020, le groupe a pu profiter de nombreux barbecues somptueux et de passer du temps en famille chez eux.

Phillip et Steph ont eu une séparation à l’amiable et il n’était initialement pas question de divorce après sa sortie l’année dernière.

Bien qu’il reste des rumeurs selon lesquelles l’ancien couple pourrait demander le divorce, en novembre, Phillip a révélé que la famille était toujours un « travail en cours ».

« Nous sommes un travail en cours », a déclaré Phillip sur BBC Radio 5 Live.

«J’ai été très honnête à propos de tout cela et il ne fait aucun doute que nous devons nous frayer un chemin à travers ce quotidien en famille.

Il a ajouté: « Et c’est ce que nous faisons. Nous nous frayons un chemin à travers des eaux très inhabituelles et inattendues. »

