La réponse fulgurante de Mitt Romney à l’acte d’accusation accablant de Trump

Le sénateur républicain américain Mitt Romney a déclaré que l’ancien président Donald Trump s’était accusé d’avoir pris des documents classifiés et d’avoir refusé de les restituer.

M. Romney a publié une déclaration vendredi après avoir appris qu’un grand jury avait inculpé M. Trump pour sa prétendue rétention illégale d’informations sur la défense nationale dans son domaine de Mar-a-Lago.

M. Trump a déclaré qu’il devait se présenter devant un tribunal de Miami d’ici mardi à 15 h HE.

« Comme tous les Américains, M. Trump a droit à la présomption d’innocence. Le gouvernement a la charge de prouver ses accusations au-delà de tout doute raisonnable et d’obtenir un verdict unanime d’un jury du sud de la Floride », a déclaré M. Romney.

« Selon toutes les apparences, le ministère de la Justice et l’avocat spécial ont fait preuve de diligence, donnant à M. Trump le temps et la possibilité d’éviter des accusations qui n’auraient généralement pas été accordées à d’autres », a-t-il déclaré. « M. Trump a porté ces accusations contre lui non seulement en prenant des documents classifiés, mais en refusant simplement de les restituer lorsqu’on lui a donné de nombreuses occasions de le faire. »

Le candidat républicain à la présidentielle de 2012, que M. Trump a approuvé lors de cette élection, est depuis devenu l’un des critiques les plus virulents du GOP à l’égard de l’ancien président. M. Romney a voté pour condamner M. Trump lors de son premier procès en destitution en 2020, le seul sénateur républicain à le faire, pour avoir tenté de suspendre l’aide à l’Ukraine en échange du président ukrainien Volodymyr Zelensky enquêtant sur le fils de Joe Biden lorsque M. Trump se présentait pour sa réélection .

En 2021, six autres républicains ont rejoint M. Romney pour condamner M. Trump pour son incitation à l’émeute du 6 janvier. M. Romney a fait allusion à ces cas dans sa déclaration.

« Ces allégations sont sérieuses et, si elles sont prouvées, seraient cohérentes avec ses autres actions offensantes pour l’intérêt national, telles que la rétention d’armes défensives de l’Ukraine pour des raisons politiques et l’échec de la défense du Capitole contre les attaques violentes et l’insurrection », a-t-il déclaré.

La déclaration contraste avec la déclaration de M. Romney après qu’un grand jury de New York a inculpé M. Trump en avril, lorsque M. Romney a exprimé un certain scepticisme. Le bureau du procureur du comté de New York, Alvin Bragg, a inculpé M. Trump de 34 chefs d’accusation liés au fait qu’il aurait prétendument versé de l’argent à l’actrice de films pour adultes Stormy Daniels.

« Même ainsi, je pense que le procureur de New York s’est efforcé de porter des accusations criminelles pour crime afin de s’adapter à un programme politique », a déclaré M. Romney à l’époque. « Personne n’est au-dessus de la loi, pas même les anciens présidents, mais tout le monde a droit à un traitement égal devant la loi. La portée excessive du procureur crée un dangereux précédent pour la criminalisation des opposants politiques et porte atteinte à la confiance du public dans notre système judiciaire.