La réponse excentrique de Salman Khan à propos d’embrasser Disha Patani à l’écran, dit que «la prochaine fois utilisera mota parda»! | Nouvelles des gens

New Delhi: La prochaine aventure de la superstar Salman Khan, Radhe: Your Most Wanted Bhai, est très à la mode. Avec Disha Patani, le film sortira sur les écrans à l’Aïd, le 13 mai 2021. Récemment, le film était dans l’actualité sur Salman rompant sa politique de non-baiser à l’écran, après que les fans aient souligné une scène de la bande-annonce.

Dans une interview avec Zoom TV, Salman Khan a demandé la même chose, à laquelle il a donné une réponse bizarre en disant: « Non, non … peut-être que la prochaine fois tu verras une mota parda entre moi et l’héroïne mais je ne brise pas la politique de non-baiser à l’écran. »

Pour l’inverse, les fans de Sallu Bhai ont envahi les médias sociaux et ont inondé Internet de captures d’écran montrant l’acteur embrassant Disha Patani, ce qui a fait sensation en ligne. Beaucoup se demandent même s’il a enfreint sa politique de non-baisers à l’écran ou non.

Plus tard, cependant, beaucoup ont souligné qu’une bande était visible sur les lèvres de Disha Patani et que Salman ne l’avait pas embrassée.

Radhe: Your Most Wanted Bhai est réalisé par Prabhudeva. Il a été produit par Salman Khan, Sohail Khan et Atul Agnihotri. Radhe met en vedette Salman Khan, Disha Patani, Randeep Hooda, Jackie Shroff et Megha Akash dans les rôles principaux.

Radhe: Your Most Wanted Bhai sort simultanément sur ZEE PLEX, ZEE5 avec une sortie en salles.