Elon Musk sait qu’il est le plus riche mais il doit retourner travailler.

Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a écrit jeudi l’histoire après qu’il soit devenu la personne la plus riche du monde, dépassant le chef d’Amazon Jeff Bezos, ont rapporté les médias américains.

Musk, qui avait déjà décidé de vendre Tesla en raison de mauvais résultats, a dépassé Bezos sur l’indice Bloomberg Billionaires, un classement des 500 personnes les plus riches du monde.

Un rallye de 4,8% du cours de l’action de Tesla jeudi a permis à Musk de dépasser Bezos, avec une valeur nette de 188,5 milliards de dollars, 1,5 milliard de plus que Bezos, qui occupe la première place depuis octobre 2017.

Partageant les nouvelles de Musk en train de s’emparer de la première place de la personne la plus riche de la planète, un compte Twitter portant le nom d’utilisateur « Tesla Owners of Silicon Valley » a tagué le Teslaman et a écrit: @elonmusk est maintenant la personne la plus riche du monde à 190 milliards de dollars. «

.@Elon Musk est maintenant la personne la plus riche du monde avec 190 milliards de dollars. – Propriétaires Tesla de la Silicon Valley (@teslaownersSV) 7 janvier 2021

En réponse au tweet, Musk a simplement écrit: « Comme c’est étrange. »

Avant de répondre à son précédent tweet en ajoutant: « Eh bien, retour au travail … »

Sa réponse zen à la nouvelle a embrouillé Twitterati.

Au quatrième trimestre, Tesla a livré 1 61 650 voitures Model 3 et Model Y et en a produit 1 63 660.

Le constructeur automobile a également livré 18 920 modèles S et X et en a produit 16 097.

« En 2020, nous avons produit et livré un demi-million de véhicules, conformément à nos prévisions les plus récentes. En outre, la production du modèle Y à Shanghai a commencé, les livraisons devraient commencer sous peu », a déclaré la société dans un communiqué la semaine dernière.

L’entreprise a réussi l’exploit malgré la fermeture de sa nouvelle usine en Chine ainsi que de son usine de véhicules à Fremont, en Californie pendant plusieurs semaines en tant que nouveau coronavirus propagé.

Musk a également tweeté: « Tellement fier de l’équipe Tesla pour avoir franchi cette étape majeure! Au début de Tesla, je pensais que nous avions (avec optimisme) 10% de chances de survivre ».

(Avec entrées IANS)