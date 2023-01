La réponse épique de Rohan Boppanna après qu’un fan ait qualifié sa femme de “plus belle femme”

Rohan Boppanna et Sania Mirza, qui disputaient son dernier match de Grand Chelem, ont perdu vendredi la finale du double mixte face à la paire brésilienne Luisa Stefani et Rafael Matos à la Rod Laver Arena.

Sania et Bopanna ont été battues 7-6(2), 6-2 par les Brésiliens Stefani et Matos, qui disputaient leur toute première finale de Grand Chelem.

Dans sa dernière majeure, Sania, 36 ans, a admis que ses émotions avaient presque débordé après que les Indiens aient surpris les troisièmes têtes de série et les champions en titre de Wimbledon Desirae Krawczyk et Neal Skupski en demi-finale. Rien ne les retenait après son dernier match à Melbourne Park, 22 ans après sa première équipe avec Bopanna.

Fait intéressant, Sania a remporté son premier majeur en 2009 à Melbourne Park, lorsqu’elle s’est associée à Mahesh Bhupathi. Et elle a mis fin à son illustre carrière en Grand Chelem ici.

Melbourne Park a été un terrain de chasse heureux pour la star indienne. Après son premier triomphe en 2009. Sept ans plus tard, en 2016, elle s’est associée à la star suisse Martina Hingis et a remporté le titre de double féminin en tant que tête de série.

En dehors de l’Australie, elle a remporté quatre autres titres du Grand Chelem : 2015 Wimbledon et 2015 US Open double féminin avec Hingis, 2012 Roland Garros double mixte avec Bhupathi et 2014 US Open double mixte avec Bruno Soares.

“Le parcours de ma carrière professionnelle a commencé à Melbourne en 2005 lorsque j’ai affronté Serena Williams au troisième tour à l’âge de 18 ans”, a déclaré Sania, émue.

Bopanna cherchait à ajouter un deuxième titre en double mixte du Grand Chelem après sa victoire à Roland Garros en 2017. Malgré son échec, il a rendu hommage à son compatriote et ami.

“C’est vraiment spécial pour moi de jouer avec Sania”, a-t-il déclaré. “Notre premier double mixte ensemble, c’était quand elle avait 14 ans et nous avons remporté le titre.

“Aujourd’hui, nous allons jouer le dernier match ici à la Rod Laver Arena. Malheureusement, nous n’avons pas pu obtenir le titre, mais merci beaucoup pour votre temps, pour le tennis indien, pour avoir inspiré tout le monde.”

