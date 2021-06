New Delhi : L’acteur-modèle Milind Soman est une icône du fitness pour beaucoup à travers le pays. Le coureur de marathon fringant a épousé une Ankita Konwar beaucoup plus jeune en 2018 et depuis, leur histoire d’amour fait parler de lui. Récemment, Ankita dans sa rapide session de discussion sur Instagram (IG) a répondu à un fan s’interrogeant sur l’écart d’âge entre les deux.

On a demandé à Ankita Konwar : « Comment avez-vous abordé/géré ce stéréotype indien de« N’épousez pas un homme plus âgé » ? Elle a répondu en disant : « Tout ce qui n’est pas courant dans une société, les gens aiment généralement en parler. Et ce n’est pas seulement limité à l’Inde. En tant qu’espèce, nous avons tendance à devenir bizarres à propos de l’inconnu, de l’inexploré, de la peur AKA. Une compétence de survie. Et parfois, nous ne sommes pas assez conscients pour faire la distinction entre l’utilité et le gaspillage de cette compétence. J’ai toujours fait ce qui me rend heureux. »

Milind Soman et Ankita Konwar s’est marié le 22 avril 2018, lors d’une cérémonie de mariage traditionnelle à Alibaug.

Leurs festivités de mariage à Alibaug étaient un mélange de rituels maharashtriens et assamais. Ankita est originaire d’Assam et le duo est sorti longtemps avant de sauter le pas.

Ils sont profondément dévoués aux causes liées au fitness et sont des coureurs réguliers de marathon. En fait, leurs publications sur le fitness vous donneront une sérieuse inspiration pour maintenir un esprit, un corps et une âme sains.