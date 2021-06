Les fans de Shah Rukh Khan et de Salman Khan s’affrontent toujours et le débat pour savoir qui est le plus populaire des deux revient de temps en temps. Récemment, la beauté de Bollywood Vidya Balan a décidé de faire une série « Ask me Anything » sur son Instagram.

« Prenez un peu de temps aujourd’hui. Chalo… baatein karein. Pooch lo/bata do », a raconté Vidya dans son histoire. Alors que les fans la bombardaient de diverses questions et compliments, une question a attiré l’attention des fans de Salman et Shah Rukh.

Lorsqu’on lui a demandé : « SALMAN ou SRK. ? » Vidya a répondu sur son histoire et a écrit, « Mon SRK », avec un cœur. Eh bien, nous savons maintenant de quel acteur l’actrice de « Dirty Picture » a le plus envie.

On a posé à Vidya une foule d’autres questions à partir desquelles nous avons appris que sa couleur préférée est le rouge et que son film préféré est le film de 1979, « Gol Maal ». Elle a même répondu à une question liée au football. Lorsqu’on lui a demandé qui soutenait-elle, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, elle a répondu en publiant une photo de dos de Messi où son nom de maillot est visible.

Vidya sera ensuite vu dans le film très attendu « Sherni » qui sera présenté en exclusivité sur Amazon Prime Video le 18 juin, à travers le monde. Le film verra Vidya Balan en tête, en tant qu’officier forestier droit – Vidya, qui traverse les bêtes brutales de la barrière sociale imposées par la société patriarcale et les attitudes nonchalantes au sein de son département.

Produit par T-Series & Abundantia Entertainment, ce drame à ne pas manquer est dirigé par le célèbre réalisateur de Newton Amit Masurkar et est agrémenté de sa satire de marque.

Le film a également un mélange éclectique d’acteurs comme Sharad Saxena, Mukul Chaddha, Vijay Raaz, Ila Arun, Brijendra Kala et Neeraj Kabi dans des rôles clés.