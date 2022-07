La réponse EPIC de Kartik Aaryan à la photo torse nu d’Ayushmann Khurrana avec la légende “Où suis-je?” vous laissera en deux

Ayushmann Khurrana, qui a été vu pour la dernière fois dans le thriller politique d’Anubhav Sinha, Anek, a surpris ses fans et ses followers le lundi 11 juillet, lorsqu’il a recréé la célèbre pose de serviette de Ranbir Kapoor du premier film de ce dernier, Saawariya, alors qu’il partageait une photo portant juste une serviette sur son Instagram.

En plus de la photo prise avec en toile de fond un magnifique palais, l’acteur de Shubh Mangal Zyada Saavdhan a écrit : “Où suis-je ? Mauvaises réponses uniquement”. Cela a suscité des réponses hilarantes de la part des gens de la fraternité du cinéma et des internautes. Arjun Kapoor, qui se prépare pour la sortie de son prochain film Ek Villain Returns, est allé dans la section des commentaires et a écrit “Andheri”.

L’acteur Gurpreet Saini, qui a également co-écrit les paroles du populaire morceau romantique d’Ayushmann Mitti Di Khushboo, a également eu une réponse chatouilleuse en écrivant “Kapdon se bahar”. L’ami de Khurrana, Rochak Kohli, qui a composé plusieurs titres à succès pour l’acteur, dont Paani Da Rang dans le premier film de l’ancien, Vicky Donor, a écrit : “Content que tu aies aimé mon nouveau bunglow à paris pind”.

Mais c’est Kartik Aaryan qui a eu une réponse épique à la photo qui a laissé les internautes en grand écart. L’acteur, qui vient de rentrer de ses vacances en Europe en profitant du succès de Bhool Bhulaiyaa 2, s’est rendu dans la section des commentaires et a écrit : “Mere kamre mein (Dans ma chambre)”.





Certains internautes ont même essayé de deviner l’endroit comme Rome, Prague, l’Espagne ou les Maldives. Puisque la photo a rappelé à tout le monde le film romantique Saawariya de 2007 de Sanjay Leela Bhansali, un utilisateur d’Instagram a écrit : « En 2006, Saawariya auditionne », tandis qu’un autre a mentionné : « Saawariya set ».

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Ayushmann sera ensuite vu dans la comédie sociale d’Anubhuti Kashyap, Doctor G, aux côtés de Rakul Preet Singh. Le film devait initialement sortir en juin mais a été reporté. Il a également le film d’action d’Anirudh Iyer An Action Hero dans son pipeline.