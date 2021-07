La réponse d’Urvashi Rautela sur le divorce d’Aamir Khan-Kiran Rao gagne Internet

La star de Bollywood Urvashi Rautela a conquis le cœur de tout le monde avec ses photos sur les réseaux sociaux et en même temps inspirant le public avec son éthique de travail et son dévouement. Les superstars de Bollywood, Aamir Khan et Kiran Rao, ont annoncé le 3 juillet leur divorce après 15 ans de mariage. La nouvelle du divorce des deux a déjà mis l’industrie de la ville B sous le choc. De nombreuses célébrités et visages connus ont donné leur avis à ce sujet.

Récemment, lorsqu’on a demandé à Urvashi Rautela de donner son avis sur cette question, elle a répondu qu’elle ne dirait rien à ce sujet car cela appartient à la vie personnelle d’Aamir et Kiran et qu’elle ne veut interrompre la vie privée de personne. Après l’annonce du divorce d’Aamir Khan et Kiran Rao, Internet a été en effervescence avec des personnes qui se sont penchées sur la question. Pendant ce temps, la réponse d’Urvashi Rautela sur le divorce d’Aamir Khan et Kiran Rao gagne Internet. Les internautes ont apprécié la façon dont Urvashi respectait leur vie personnelle et n’ont fait aucun commentaire à ce sujet.

Regardez la vidéo-

Côté travail, Urvashi Rautela fera ses débuts en tamoul avec un film tamoul de science-fiction à gros budget dans lequel elle jouera le rôle d’une microbiologiste et d’une IITian, ​​et plus tard elle apparaîtra dans un thriller bilingue ‘ Black Rose’ avec le remake hindi de ‘Thirutu Payale 2’. L’actrice a récemment obtenu une réponse à succès pour sa chanson « Doob Gaye » face à Guru Randhawa et « Versace Baby » face à Mohamed Ramadan. Urvashi joue un rôle principal dans la série Web du studio Jio « Inspecteur Avinash » face à Randeep Hooda, qui est un biopic basé sur l’histoire vraie du super flic Avinash Mishra et Poonam Mishra.