Vernon Kay est sur les écrans depuis plus de deux décennies maintenant, hébergeant tout, de T4 et Family Fortunes à The One Show et Splash !.

Mais l’avenir n’était pas si rose pour la star lorsqu’il a obtenu son diplôme en sciences de l’environnement de la Manchester Metropolitan University et a admis qu’il l’avait bâclé.

Au lieu d’obtenir un emploi diplômé, la star née à Bolton est devenue une femme de ménage pour le conseil local, nettoyant les toilettes de l’école et lavant les sols.

Mais mesurant 6 pieds 2 pouces, les écoliers pensaient que Vernon, 46 ans, était tout juste sorti du grand spectacle du samedi soir à l’époque – Gladiators.







(Image: BBC)



«Je n’ai pas très bien réussi à l’université, alors j’ai nettoyé les toilettes des enfants dans les écoles. J’ai vraiment adoré. J’étais aussi une gardienne. Vous pouviez amener les enfants à huit heures et quart, à neuf heures du matin, « Monsieur, monsieur, êtes-vous un géant? Êtes-vous un gladiateur? Avez-vous battu Wolf? » « Dit-il une fois au Guardian.

Cela aurait pu être difficile mais Vernon excellait. Bien qu’il y ait un domaine dans lequel il se faisait régulièrement prendre.

Il a expliqué: « Les nettoyeurs ne nettoient jamais le dessus des portes, mais dans les écoles, c’est là que les acariens nichent. Mon superviseur disait toujours: ‘Vernon, vous avez fait du très bon travail; vous avez fait vos surfaces, vos planchers … pas fait le dessus de vos portes, n’est-ce pas?







(Image: canal 4)



Inutile de dire qu’il admet diriger un navire serré lorsqu’il s’agit d’embaucher des nettoyeurs pour la maison qu’il partage avec sa femme Tess Daly et leurs deux filles.

Pendant ce temps, la vie de Vernon a soudainement pris une tournure complètement différente grâce à une rencontre fortuite au Birmingham Clothes Show Live.

Le père de deux enfants s’était rendu à l’événement avec des amis lorsqu’il a été repéré par un éclaireur qui voulait le signer comme modèle.

Ravi, il appela ses parents – mais il n’obtint pas la réponse qu’il attendait, ni l’un ni l’autre ne pouvant cacher leur incrédulité.

Il a poursuivi: « Ma grande pause a été le mannequinat. J’avais arrêté de nettoyer les écoles et commencé à nettoyer les cabines téléphoniques à ce moment-là, et j’avais ma propre camionnette. J’ai appelé ma mère d’une station-service sur le chemin du retour, après avoir été repéré , et je lui ai dit. Elle a dit: « Quoi? Vous? Vous êtes laide! » Mon père a dit: « Tu ressembles à une fille! » «

