La réponse d’un fan pakistanais «déçu» au meme de retour de la Coupe du monde de l’ICC est tout

Dans le monde tendance des médias sociaux, les mèmes peuvent aller et venir, mais le mème présentant une photo du visage en colère du fan de cricket pakistanais basé à Londres Muhammad Sarim Akhtar de la Coupe du monde 2019 restera toujours frais dans l’esprit des fans de cricket. Le mème viral mettant en vedette Akhtar l’air mécontent, les deux mains sur la taille, a été capturé lors de la retransmission en direct de la Coupe du monde du Pakistan contre l’Australie le 12 juin 2019. L’image est rapidement devenue virale, faisant d’Akhtar une sensation internationale sur Internet.

La déception d’Akhtar était due au piètre spectacle des joueurs pakistanais et au fait qu’une prise avait été lâchée lors de ce match joué au stade Taunton dans le pays du Somerset en Angleterre. Alors que le viral célébrait son 2e anniversaire, les comptes de cricket et les fans se sont réunis pour saluer l’expression remarquable d’Akhtar. Le mème viral a même figuré dans les Tweets de l’International Cricket Council et du comté de Somerset. Vérifie-les:

« Merci @Somersetcc, oui, j’ai pris 3 heures de route pour Taunton depuis Londres et cela s’est avéré être un jour emblématique pour moi », a tweeté Akhtar dans sa réponse au tweet de Somerset à l’occasion du 2e anniversaire du mème.

Après ce match en 2019, Akhtar a gagné en popularité et a maintenant ses propres fans de mèmes. En fait, lors du championnat du monde Nouvelle-Zélande vs Pakistan en 2019, certains fans sont arrivés sur place avec des T-shirts arborant l’expression faciale virale d’Akhtar. Depuis lors, l’expression a alimenté de nombreux mèmes hilarants sur Internet.

En 2020, Akhtar a figuré dans l’une des vidéos publiées par le Pakistan Cricket Board avant la série en Angleterre. Dans la vidéo, il a été vu en train de motiver l’équipe pakistanaise en mentionnant comment l’équipe a toujours bien performé dans la condition anglaise. Vers la fin de la vidéo, Akhtar conseille de manière hilarante au batteur pakistanais de laisser toutes les livraisons à l’extérieur hors-jeu.

