La réponse du Royaume-Uni aux empoisonnements de Salisbury a “indulgent” la Russie, selon le Premier ministre irlandais | Actualité économique

La réponse britannique aux empoisonnements de Salisbury a “satisfait” Moscou et a démontré la complaisance européenne face à la menace pour la sécurité posée par Vladimir Poutine, a déclaré le Premier ministre irlandais Micheal Martin.

Des agents russes ont tenté d’assassiner un ancien espion soviétique Sergueï Skripal avec l’agent neurotoxique Novichok dans la ville du Wiltshire en mars 2018.

M. Skripal, sa fille Yulia et le policier Nick Bailey ont été gravement malades lors de l’attaque, mais tous les trois ont survécu. Trois mois plus tard, une femme britannique, Dawn Sturgess, est décédée après avoir manipulé une bouteille jetée qui aurait contenu du Novichok.

Le Royaume-Uni a accusé deux agents nommés du GRU d’avoir perpétré l’attaque et, en réponse, le gouvernement de Theresa May a expulsé 153 diplomates russes et annoncé des sanctions limitées, y compris un boycott diplomatique de la Coupe du monde russe.

Les attentats sont survenus 12 ans après l’assassinat d’Alexander Litvinenko à Londres à l’aide de l’agent radioactif polonium par des agents russes.

Discutant de la réponse européenne à l’invasion de l’Ukraine lors du Forum économique mondial de Davos, M. Martin a déclaré que les deux attaques étaient un exemple de pays européens qui ne répondaient pas assez vigoureusement à la menace de Moscou.

“Quand vous regardez en arrière à Salisbury, ou que vous regardez le polonium à Londres… J’ai regardé des documentaires sur le premier récemment et cela m’a frappé, c’était une attaque de santé publique contre des citoyens européens au Royaume-Uni”, a-t-il déclaré.

“C’était terrible qu’ils aient été dirigés vers le meurtre d’un individu, mais il y avait une menace plus large pour la santé publique de beaucoup, beaucoup de gens, et quelques diplomates ont été renvoyés chez eux et c’était un peu tout.

“Avec le recul, on peut trop se livrer, on peut être complaisant et espérer que le meilleur côté d’un pays finira par émerger. Nous ne pouvons plus tenir cela pour acquis.”

Image:

Les dirigeants mondiaux prenant part à la table ronde



M. Martin s’exprimait aux côtés de ses homologues néerlandais et slovaque, qui ont tous deux appelé à une réponse plus unie et plus vigoureuse de l’Union européenne à l’agression russe.

Eduard Heger, le Premier ministre slovaque, a déclaré à Sky News que son pays ne pouvait pas se permettre de perdre l’Ukraine, avec laquelle il partage une frontière. “Si l’Ukraine échoue, nous sommes les prochains”, a-t-il déclaré.

“S’ils échouent, nous savons que la Russie ira plus loin. C’est donc vraiment très vital. Et nous devons comprendre, en particulier dans l’Union européenne, car nous ne formons qu’un seul corps en fin de compte.

“Nous devons soutenir l’Ukraine car si elle échoue, elle va nous menacer : la Pologne, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie. Il y a donc plusieurs raisons pour lesquelles nous devons les aider. Mais la principale est qu’ils se battent pour nos valeurs. “

Davos : Zelensky obtient une standing ovation



Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, a déclaré que l’action de la Russie devrait inciter l’UE à tirer parti de sa puissance économique de manière plus agressive pour s’assurer que les partenaires potentiels partagent ses valeurs.

“Pendant trop longtemps, l’UE a été un terrain de jeu, pas un joueur”, a-t-il déclaré. “Nous devons intensifier notre jeu. Nous travaillons dur pour maintenir la coalition sur l’Ukraine, mais nous devons tirer parti de la force du marché intérieur.

“Nous avons le marché le plus fort de l’histoire et tout le monde veut y être plus connecté, nous devons donc nous demander ce que nous voulons obtenir en retour.

“Nous avons également besoin d’une réponse plus forte en matière de politique étrangère, ce qui signifie que les plus grands pays de l’UE, l’Italie, la France et l’Allemagne, pourraient devoir renoncer à une certaine souveraineté sur leur politique étrangère. Nous aurons bien sûr une politique étrangère individuelle parce que nous sont des nations souveraines, mais c’est ce dont nous avons besoin si nous voulons tirer parti du pouvoir collectif de l’UE.”

M. Martin a également critiqué l’approche du Royaume-Uni face au Brexit, affirmant qu’elle avait rendu l’adhésion à l’UE plus populaire en Irlande.

“L’expérience du Brexit a en fait développé une position pro-européenne plus forte parce que les gens ont juste regardé le Brexit et ont dit non, nous ne voulons pas de cela sous quelque forme que ce soit parce qu’il n’a pas été bien planifié ou préparé, avec le respect salué pour notre bien voisins, cela n’a pas bien plu à l’opinion publique irlandaise.”