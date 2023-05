La réponse du prince Harry et de Meghan Markle aux réclamations de poursuite en voiture était fausse – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Juste une semaine après une poursuite en voiture impliquant Prince-Harry et Meghan Markle fait la une des journaux à New York, un porte-parole du couple royal dénonce les accusations selon lesquelles l’incident n’était rien de plus qu’un coup de pub. « Respectueusement, compte tenu de l’histoire de la famille du duc, il faudrait ne rien penser au couple ou à quiconque leur est associé pour croire qu’il s’agit d’une sorte de coup de pub », a déclaré la publiciste Ashley Hansen. Page 6. « Très franchement, je pense que c’est odieux. »

Faisant écho à la poursuite qui a tué la mère de Harry princesse Diana, Harry et Meghan disent qu’ils ont été pris dans une « poursuite incessante » de deux heures par les paparazzi. Cependant, il y a eu des questions sur la gravité réelle de l’incident. L’incident a été discuté dans divers talk-shows et a créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Harry et Meghan ne se sont pas exprimés.

La poursuite en voiture a eu lieu le 16 mai après que Meghan et Harry aient assisté au gala de la Fondation Mme à New York. C’était la première apparition publique du couple après le roi Charles’ couronnement, auquel Harry a assisté au Royaume-Uni tandis que Meghan est restée à la maison en Californie avec leurs deux enfants. Meghan avait l’air absolument éblouissante au gala, vêtue d’une robe dorée sans bretelles avec ses cheveux séparés sur le côté et coiffée de vagues glamour. Elle rayonnait en arrivant aux côtés de son mari.

Trois jours après la poursuite, elle a été rapportée par PERSONNES que Meghan et Harry n’avaient encore entendu aucun membre de la famille royale s’être renseigné sur l’incident. Les deux se sont éloignés de la famille de Harry depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales en janvier 2020 et ont déménagé en Amérique du Nord. Ils ont parlé de la décision dans un documentaire explosif de Netflix, qui a été publié en décembre 2022. Dans la série, ils ont cité l’acharnement des médias et l’échec de la famille royale à protéger Meghan des histoires et des commentaires nuisibles comme principale raison pour laquelle ils se sont éloignés. Harry a poursuivi en approfondissant ce que c’était que de grandir dans la famille royale dans ses mémoires de 2023, De rechangeaussi.

