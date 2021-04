Quelques jours après qu’une vidéo de deux étudiants en médecine du Kerala dansant sur Boney M ait provoqué des trolls communautaires et de l’indignation sur les médias sociaux, les étudiants du collège ont répondu avec une autre vidéo de danse qui a brisé Internet. Après que les allégations de « djihad amoureux » et les commentaires communautaires contre le duo de danseurs soient devenus viraux, les étudiants du Thrissur Medical College ont répondu avec une autre vidéo, cette fois mettant en vedette un groupe d’étudiants dansant sur la même chanson.

La vidéo initiale mettant en vedette deux étudiants en médecine Naveen K Razak et Janaki M Omkumarare fait maintenant le tour des sites de réseautage social depuis quelques jours. La vidéo montre les medicos du Kerala apportant de la joie en dansant avec enthousiasme sur Rasputin classique de Boney M. La vidéo a déjà gagné en popularité parmi les internautes pour son ambiance exaltante et groovy. Les étudiants MBBS sont du Thrissur Medical College du Kerala. Cependant, alors que la vidéo a gagné des éloges en ligne, un défenseur a tenté de donner à la vidéo un ton communautaire en soulignant la religion du garçon.

Naveen est en 4e année tandis que Janaki est en 3e année. Le duo secoue une jambe avec une énergie incroyable et leur jeu de jambes est impeccable. Le clip partagé par Naveen K Razak sur Instagram présente le duo dansant dans leurs gommages. Suite à la pêche à la traîne communautaire de certaines sections, les médias sociaux ont répondu avec amour et appréciation pour les étudiants et leurs efforts pour apporter de la joie aux téléspectateurs indiens, alors même que les cas de Covid-19 augmentent au milieu d’une deuxième vague de pandémie. Avec la pandémie qui a commencé en décembre de l’année dernière, la fraternité médicale du monde entier a travaillé 24 heures sur 24 pour aider à prévenir le covid-19 et à traiter ceux dont le test est positif.

En un tel moment, la vidéo des étudiants de Thrissur a fait la joie de nombreux internautes et la même chose est évidente dans le spectacle de soutien que les danseurs ont reçu des internautes en ligne.

D’autres vidéos du duo sont également devenues virales sur les réseaux sociaux.

