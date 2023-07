La réponse du gouvernement fédéral à l’affaire des droits humains des Wet’suwet’en est « embarrassante »: Amnesty International

Amnistie internationale Canada a exprimé sa déception face aux remarques du Canada devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) en réponse aux allégations de graves violations des droits de l’homme contre le groupe d’opposants à l’oléoduc Wet’suwet’en qui ont été arrêtés au cours des dernières années.

La semaine dernière, des représentants de la nation Wet’suwet’en ont témoigné virtuellement devant la commission au sujet de la « criminalisation injuste des défenseurs des terres qui s’opposent à la construction du gazoduc de gaz naturel liquéfié Coastal GasLink (CGL) sur le territoire ancestral non cédé de la nation », a déclaré Amnesty International Canada dans un communiqué.

La construction du pipeline de 670 kilomètres de long dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique s’est heurtée à une forte résistance de la part d’un groupe de Wet’suwet’en appelé Gidimt’en Checkpoint et de leurs alliés qui prétendent que la Colombie-Britannique a approuvé le tracé du pipeline sans le consentement libre, préalable et éclairé des chefs héréditaires Wet’suwet’en.

Une fois terminé, le gazoduc acheminera le gaz naturel de la région de Dawson Creek vers une installation de LNG Canada en construction à Kitimat.

Depuis 2019, il y a eu plusieurs manifestations et arrestations consécutives après des affrontements avec la GRC. En décembre 2022, l’arrestation de plusieurs opposants au pipeline, y compris des dirigeants clés, sur le chantier de construction de CGL près de Houston, en Colombie-Britannique, pour avoir enfreint des injonctions ordonnées par le tribunal, a entraîné la condamnation pénale de cinq personnes par la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Dans ce contexte, Amnistie a déclaré que les réponses du Canada montraient un « manque de respect embarrassant » pour les droits et les expériences des peuples autochtones et de la nation Wet’suwet’en.

Ils ont également dénoncé la décision du Canada et de la Colombie-Britannique de construire le pipeline à travers le territoire Wet’suwet’en sans le consentement libre, préalable et éclairé de la Nation – une violation des droits de la Nation en vertu de la loi Wet’suwet’en, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, de la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones et de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de la Colombie-Britannique.

Bien que le gouvernement canadien ait eu accès à l’avance à la soumission écrite de la nation Wet’suwet’en à la CIDH, Hugh Adsett, ambassadeur du Canada auprès de l’Organisation des États américains et représentant du gouvernement à l’audience, n’a pas répondu aux revendications de la nation.

« Mon objectif en participant aujourd’hui est principalement de mieux comprendre les préoccupations des pétitionnaires et de fournir un contexte général et initial qui pourrait aider à éclairer la propre analyse de la commission », a-t-il déclaré dans ses remarques liminaires.

« La réticence du Canada à expliquer ses actions montre un manque de respect embarrassant pour les droits de notre nation et les droits de tous les peuples autochtones du soi-disant Canada », a déclaré le chef Na’moks, des chefs héréditaires Wet’suwet’en, le 2 juillet.

« À maintes reprises, les organismes internationaux de surveillance des droits de la personne et les groupes de la société civile ont condamné le Canada pour avoir violé notre droit de défendre notre territoire, nos lois et notre mode de vie. Le gouvernement ne devrait avoir aucune difficulté à parler des attaques contre notre peuple qu’il a commises à la lumière du jour.

Ketty Nivyabandi, secrétaire générale de la section anglophone d’Amnistie internationale Canada, a déclaré que les allégations de la nation Wet’suwet’en exigent une réponse sérieuse de la part du gouvernement du Canada.

« Le refus du Canada de discuter des détails du témoignage de la nation Wet’suwet’en soulève des questions inconfortables sur les engagements du gouvernement à respecter les droits des peuples autochtones », a-t-elle déclaré.

« L’absence de réponse d’aujourd’hui reflète mal ces engagements. »

Les commentaires du Canada ont également causé de la frustration parmi les membres de la CIDH, a déclaré Amnesty dans le communiqué.

« Il est décevant que l’État n’ait pas préparé une réponse complète aux allégations », a déclaré le commissaire Carlos Bernal Pulido lors de l’audience.

« Personne ne remet en question que le Canada, en général, a un cadre démocratique constitutionnel. Le point n’est pas cela. Cette audience vise à savoir si les allégations sont vraies ou non, si l’État a une réponse, s’il y a une justification au comportement de la police, et aussi s’il y a eu respect ou violation des droits de la communauté autochtone dans ce cas précis.

« Nous continuerons d’accompagner la nation Wet’suwet’en dans sa quête de justice », a déclaré Nivyabandi.

« L’investissement dans les combustibles fossiles est une grave menace pour les droits, la vie et les traditions des peuples autochtones d’aujourd’hui. Le Canada doit écouter et, en fin de compte, respecter les droits des défenseurs des terres Wet’suwet’en plutôt que de punir les peuples autochtones pour avoir protégé leurs territoires et l’environnement.

