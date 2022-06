La réponse du G7 pourrait être en contradiction avec les objectifs climatiques

SCHLOSS ELMAU, ALLEMAGNE –

Le Canada a promis 50 millions de dollars pour empêcher que les céréales ukrainiennes ne soient gaspillées dimanche alors que le Premier ministre Justin Trudeau s’est engagé à travailler avec les pays du G7 sur de nouvelles mesures pour mettre fin à la famine causée par l’invasion russe du pays assiégé.

Les retombées de l’offensive russe en cours ont dominé la première journée de pourparlers entre les dirigeants des économies les plus développées du monde, réunis en Allemagne pour trois jours de réunions.

Les questions liées à l’invasion ont été le principal sujet d’un sommet de quatre jours entre les chefs de gouvernement du Commonwealth qui s’est terminé samedi à Kigali, au Rwanda, et devrait guider l’ordre du jour du prochain sommet de l’OTAN à Madrid, en Espagne, qui devrait commencer mercredi.

Une pénurie mondiale de céréales menace actuellement de vastes étendues d’Afrique de famine. Trudeau et d’autres dirigeants du G7 ont carrément blâmé la Russie pour avoir ciblé les silos à grains en Ukraine pour attaquer et limiter les exportations en bloquant les principaux ports du pays.

La première session des dirigeants dimanche s’est concentrée sur l’économie mondiale à un moment où les conflits et les troubles font grimper les prix et l’accès aux biens clés dans le monde.

Dans une annonce publiée le même jour, le Canada a promis d’expédier du matériel de stockage de céréales à l’Ukraine afin qu’elle puisse stocker la récolte de cette année et, espérons-le, la mettre sur le marché.

Cela inclurait les silos mobiles, a déclaré la ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, dans une interview depuis le Canada.

D’autres stockages alimentaires ont également été impactés. La semaine dernière, dans le port ukrainien de Mykolaïv, une installation de stockage d’huile végétale appartenant à une société canado-néerlandaise, Viterra, a été touchée par une frappe de missile russe.

« Le terminal Everi manipule de l’huile végétale utilisée à 100 % pour la consommation humaine », a déclaré Jeff Cockwill, un porte-parole de Viterra basé à Regina.

“Heureusement, il n’y a eu aucun décès et nous avons confirmé qu’un employé a subi des brûlures mineures et a reçu des soins médicaux.

Pendant ce temps, le Canada espère avoir une production de blé de 44% supérieure à celle de l’année dernière, a déclaré Bibeau, notant que le pic stimulera l’approvisionnement du monde en développement ainsi que des pays du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique qui dépendent du grain ukrainien.

Elle a déclaré que le gouvernement et les producteurs de céréales du Canada étaient “tous sur le pont” pour acheminer autant de céréales que possible vers les pays en développement confrontés à la faim.

Trudeau a promis que d’autres progrès seraient réalisés lors des pourparlers du G7.

Le Premier ministre est arrivé en Allemagne tôt dimanche matin. Il a été accueilli à l’aéroport de Munich par une fête de bienvenue musicale, incluant l’ancien chef libéral et ambassadeur du Canada en Allemagne, Stéphane Dion.

De là, il est monté à bord d’un hélicoptère à destination de Schloss Elmau, une luxueuse retraite isolée au sommet d’une montagne dans les Alpes bavaroises où se déroule le sommet du G7.

Sa première étape a été une réunion bilatérale avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a souligné l’unité dont les nations du G7 ont fait preuve face à l’agression contre l’Ukraine.

Le G7 et d’autres nations ont serré les rangs et émis des sanctions contre la Russie depuis l’invasion de février et ont collectivement dépensé des milliards pour envoyer de l’aide et des armes au pays assiégé.

Mais le président russe Vladimir Poutine a riposté en réduisant l’accès à l’approvisionnement en gaz naturel de son pays dans certains pays européens, dont l’Allemagne, la plus grande économie d’Europe.

Lors d’une apparition organisée par le chancelier allemand Olaf Scholz et le président américain Joe Biden, Trudeau a renforcé l’engagement du G7 à s’éloigner des combustibles fossiles.

Il n’a pas parlé de la position du Canada sur l’assouplissement des réglementations pour atténuer la crise immédiate, et n’a pas répondu aux questions, mais a déclaré au Rwanda samedi que les dirigeants devraient discuter d’une solution.

“Comment nous y parviendrons à court terme, comment nous construisons pour le moyen terme, comment nous nous assurons que le long terme est couvert, c’est exactement ce dont nous allons parler au cours des prochains jours. Pas seulement avec nos collègues Les dirigeants du G7, mais avec des dirigeants du monde entier qui se joindront à nous en Allemagne pour s’attaquer à ce problème », a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse à Kigali samedi à l’issue de la réunion du Commonwealth.

L’Inde n’est pas un pays du G7, mais Scholz a invité le Premier ministre du pays, Narendra Modi, à participer aux pourparlers.

L’Inde, qui est devenue un marché en croissance pour le pétrole russe, s’est abstenue lors d’un vote en mars aux Nations Unies pour condamner l’invasion de l’Ukraine par Poutine.

Modi, quant à lui, a choisi de ne pas participer au Sommet du Commonwealth et a plutôt rencontré virtuellement des dirigeants de Russie, de Chine, du Brésil et d’Afrique du Sud.

Trudeau a déclaré avoir parlé à Scholz de la nécessité d’investir dans les infrastructures pour aider l’Europe à sevrer du pétrole russe, ajoutant que le Canada peut faire partie de la solution.

