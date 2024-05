Un autre moment mémorable du jeu télévisé vous a été présenté par « Wheel of Fortune ».

Les jours de l’animateur Pat Sajak sont comptés alors qu’il se prépare à se retirer de l’émission populaire, mais il vient peut-être d’ajouter à ses moments les plus mémorables.

Au cours de l’épisode du 23 mai, le candidat Tavaris a fait une supposition farfelue en essayant de résoudre un casse-tête « Phrase ».

Voici l’indice en quatre mots :

_ _ _ _ I_ T_E B_ _T !

Au fur et à mesure que les lettres apparaissaient, il répondit : « En plein dans le cul », avant de regretter sa réponse.

« Quoi?! » Tyra, une autre candidate, a déclaré alors que le public réagissait.

Sajak, qui garde généralement son sang-froid, a répondu par un « Non » avant d’appeler un concurrent nommé Blake, qui a répondu : « C’est le meilleur ! »

Sajak a ensuite ajouté : « Ouais, c’est ça. Je pense. »

En 2023, Sajak a annoncé qu’il quittait le jeu télévisé après avoir été l’animateur de « Wheel of Fortune » depuis 1984.

L’animateur d' »American Idol », Ryan Seacrest, 49 ans, succédera à Sajak.

Mark Heim est journaliste pour The Alabama Media Group. Suivez-le sur Twitter @Mark_Heim. Il peut être entendu sur « The Opening Kickoff » sur WNSP-FM 105,5 FM en version mobile ou sur l’application gratuite Sound of Mobile de 6h à 9h tous les jours.