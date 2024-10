La réponse d’Israël aux frappes de missiles iraniens pourrait remodeler la politique de la région

Les près de 200 roquettes balistiques et à longue portée tirées sur Israël par le régime iranien mardi soir n’ont mis que 12 minutes environ pour traverser le désert séparant les deux ennemis jurés, mais les implications de cette frappe se feront probablement sentir pendant des années.

Face aux pertes humiliantes qu’Israël a infligées à son plus proche mandataire, le Hezbollah, et avec l’espoir d’un cessez-le-feu au Liban et à Gaza épuisé, il semble que les dirigeants islamiques d’Iran aient décidé qu’affronter directement Israël était la moins pire des options.

« C’est un pari dangereux ici », a déclaré Sanam Vakil, analyste du Moyen-Orient à Chatham House à Londres, sur la radio BBC. Aujourd’hui programme au lendemain des grèves.

« L’Iran a reconnu que sans essayer d’infliger des dégâts et de restaurer une certaine dissuasion, il continuerait à être frappé par Israël, et c’est ce qu’il essaie de réaliser ici. »

La décimation ou l’affaiblissement de ses principaux mandataires – le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza et les Houthis au Yémen – signifie que la capacité de l’Iran à projeter son influence au Moyen-Orient et à affronter l’Occident et Israël a reçu un coup fatal.

REGARDER | Comment s’est déroulée la frappe de missile iranienne : L’Iran tire des missiles balistiques sur Israël L’Iran a lancé une série de missiles balistiques sur Israël moins d’une semaine après l’assassinat du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et un jour après le début des opérations terrestres au Liban. L’attaque a renforcé les craintes d’un conflit plus large dans la région.

Conçu pour infliger des dégâts importants

C’était la deuxième fois au cours des six derniers mois que l’Iran lançait des salves de roquettes sur Israël, mais contrairement aux précédentes frappes d’avril, ces attaques semblaient conçues pour causer un maximum de dégâts.

Plutôt que de précéder les principales frappes avec des drones lents et faciles à intercepter, l’Iran a utilisé mardi soir certains des missiles balistiques les plus avancés de son inventaire, visant trois installations militaires israéliennes : les bases militaires de Nevatim, Hatzerim et Tel Nof. comme siège du Mossad, le service de renseignement israélien, à Tel Aviv.

Un homme prend des photos d’un bâtiment détruit qui a été touché mercredi par l’attaque de missiles iraniens à Hod Hasharon, en Israël. (Ariel Schali/Associated Press)

Les bâtiments civils et les quartiers n’ont pas été visés, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqch.

« Notre action est terminée à moins que le régime israélien ne décide d’inviter à de nouvelles représailles. Dans ce scénario, notre réponse sera plus forte et plus puissante », a déclaré Araqchi dans un communiqué. poster sur X tôt mercredi,

Il a dit que l’Iran n’avait pris que des mesures, « [after] faisant preuve d’une grande retenue pendant près de deux mois, pour laisser la place à un cessez-le-feu à Gaza. »

Bien qu’il semble que les victimes civiles sur le terrain aient été peu nombreuses, un ouvrier palestinien de 37 ans a été tué près de Jéricho par des éclats d’obus provenant de missiles iraniens ou d’intercepteurs israéliens.

Des Palestiniens passent devant les décombres des maisons détruites lors de l’offensive militaire israélienne à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, en juillet. Les espoirs d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas se sont dissipés et Israël a continué de frapper le territoire. Au moins 38 personnes ont été tuées lors d’une frappe aérienne mardi. (Hatem Khaled/Reuters)

La réponse israélienne pourrait cibler les raffineries

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié la décision iranienne de « grave erreur », avec une réponse israélienne dans les heures ou les jours à venir étant une quasi-certitude.

Les implications de cette réponse se feront sentir dans le monde entier, déclare Ahron Bregman, analyste militaire israélien et professeur principal au King’s College de Londres.

« Les Israéliens laissent entendre que ce sera quelque chose qui surprendra les Iraniens et le monde, et quand je pense aux cibles potentielles, ce qui me vient à l’esprit, ce sont leurs raffineries de pétrole, qui auront un impact sur le Moyen-Orient mais [also] sur l’économie mondiale, et qui verrait les prix du pétrole s’envoler », a déclaré Bregman dans un entretien sur France24.

Un ouvrier pétrolier iranien se promène dans la raffinerie de pétrole de Téhéran, au sud de la capitale. Certains experts pensent qu’Israël pourrait choisir de cibler les raffineries iraniennes en représailles aux frappes de missiles de mardi. (Vahid Salemi/Associated Press)

Mais en Israël, des voix bellicistes poussent en faveur de quelque chose d’encore plus audacieux : une frappe contre les sites nucléaires du pays qui, selon eux, affaiblirait le régime iranien pendant des années.

Naftali Bennett, ancien Premier ministre israélien, a exhorté le gouvernement Netanyahu à ne pas se retenir.

« Israël a désormais la plus grande opportunité depuis 50 ans de changer le visage du Moyen-Orient », a-t-il déclaré. écrit le X.

« Nous devons agir maintenant pour détruire le programme nucléaire iranien, ses installations énergétiques centrales et pour paralyser mortellement ce régime terroriste. »

Israël a déjà attaqué ces sites, ou la zone qui les entoure, plus récemment, en avril, en réponse à la précédente série de missiles iraniens lancés contre Israël.

La cible était alors un système de défense aérienne sophistiqué à Ispahan, à proximité du siège du programme nucléaire iranien. Quelques les observateurs ont vu le choix de l’emplacement comme un message explicite à l’Iran selon lequel ses installations nucléaires étaient facilement à la portée des capacités militaires d’Israël à détruire.

Des militaires montent la garde dans une installation nucléaire dans la région de Zardanjan, à Ispahan, en Iran, en avril. Les centrales nucléaires pourraient également être une cible. (Agence de presse d’Asie occidentale/Reuters)

Mais une telle démarche de la part d’Israël comporterait d’énormes risques.

Détruire ou endommager les installations que l’Iran utilise pour enrichir de l’uranium ne détruirait pas les connaissances et l’expérience acquises par l’Iran, et certains experts craignent que cela ne pousse l’Iran à développer des armes nucléaires encore plus rapidement.

« L’Iran a prévu certaines éventualités et a enterré une plus grande partie de ses installations », a déclaré Vakil, l’expert de Chatham House à Londres.

« Les gains sont là, les connaissances sont là. »

REGARDER | Pourquoi l’Iran a-t-il tiré des missiles sur Israël : Pourquoi l’Iran a attaqué Israël et les conséquences potentielles Ellen Mauro de CBC explique pourquoi l’Iran a tiré environ 200 missiles balistiques sur Israël et les conséquences potentielles pour le Moyen-Orient.

Les sondages suggèrent que les Israéliens soutiennent les récentes actions au Liban

Ensuite, il y a les motivations et les calculs politiques de l’homme qui prendra la décision finale concernant la réponse : Netanyahu.

Blâmé et vilipendé par une grande partie de l’opinion publique israélienne au cours de l’année écoulée pour n’avoir pas arrêté les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas qui ont tué environ 1 200 personnes et pour avoir laissé bon nombre des 250 otages pris ce jour-là languir à Gaza plutôt que d’accepter un accord qui les ramènerait chez eux, les sondages suggèrent désormais que la popularité de Netanyahu a augmenté.

Un important incendie est visible dans la ville portuaire de Hodeida, au Yémen, après les frappes israéliennes sur la ville contrôlée par les Houthis en septembre. Les Houthis sont l’un des mandataires de l’Iran dans la région. (La Presse Associée)

La société israélienne semble résolument unie derrière la campagne militaire d’assassinat de hauts responsables du Hezbollah au Liban, y compris l’élimination de l’ennemi de longue date Hassan Nasrallah il y a cinq jours lors d’une attaque contre son quartier général de commandement à Beyrouth.

Les attaques cumulatives ont vidé la milice soutenue par l’Iran, qui a été financée et équipée par l’Iran au fil des décennies pour constituer sa première ligne de défense contre Israël.

Au cours de l’année écoulée, les critiques de Netanyahu l’ont accusé de prolonger la guerre contre le Hamas à Gaza pour apaiser ses partenaires de coalition d’extrême droite qui le maintiennent au pouvoir.

REGARDER | Les Libanais réagissent aux frappes de missiles iraniens : Réactions au Liban face à l’attaque de missiles iraniens en Israël L’attaque de missiles iraniens contre Israël mardi a suscité des acclamations dans les rues de Beyrouth. Cette attaque marque la dernière escalade dans la guerre entre l’Iran et son mandataire au Liban, le Hezbollah.

Les observateurs israéliens affirment que le Premier ministre a désormais l’occasion de redéfinir son héritage et de détourner l’attention de ses échecs du 7 octobre – en faisant quelque chose d’encore plus dramatique impliquant l’Iran.

« De toute évidence, le Premier ministre veut survivre politiquement », a déclaré Eyal Zisser, expert du Moyen-Orient à l’Université de Tel Aviv, lors d’une interview à CBC News.

« Sa popularité a clairement augmenté de façon spectaculaire après le coup dur porté au Hezbollah. Alors, se dit-il, ‘Peut-être que c’est la bonne voie.' »

Des membres de l’armée israélienne se tiennent à côté de véhicules blindés au milieu d’hostilités transfrontalières entre le Hezbollah et Israël dans le nord d’Israël, le 30 septembre. Les forces israéliennes ont traversé la frontière avec le Liban lundi pour mener ce qu’elles ont qualifié de raids limités contre le Hezbollah. (Jim Urquhart/Reuters)

D’autres analystes préviennent que l’orgueil politique et personnel de Netanyahu pourrait finir par anéantir certains des gains tactiques d’Israël au Liban et au-delà au cours des dernières semaines.

« En fin de compte, Israël, s’il ne l’a pas déjà fait, va trop loin », a déclaré Daniel Sobelman, professeur adjoint de relations internationales à l’Université hébraïque de Jérusalem.

« Israël ne peut pas, à lui seul, restructurer le Moyen-Orient. »