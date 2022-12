La réponse des Raiders à leur problème Derek Carr est douloureusement évidente

Les Raiders de Las Vegas ont perdu contre les Steelers de Pittsburgh à la fin de la semaine 16, et le quart-arrière Derek Carr y a joué un rôle. Si les Raiders choisissent de quitter Carr, il y a un remplaçant évident.

Les Raiders de Las Vegas ont récemment été sur une lancée, remportant quatre de leurs cinq matchs précédents avant la semaine 16. Cela les a aidés à rester dans le tableau des séries éliminatoires, mais ils avaient besoin d’aide pour en faire une réalité. Tout ce qu’ils avaient à faire était de gagner.

Au lieu de cela, les Raiders ont perdu une avance de 10-6 avec seulement quelques secondes restantes dans le règlement après que Kenny Pickett ait orchestré un entraînement de 76 verges, aboutissant à une réception de touché de 14 verges par le receveur recrue George Pickens.

Les Raiders avaient encore tous leurs temps morts, ils pouvaient donc entrer dans la plage des paniers pour essayer de forcer les prolongations. Le problème est que le quart-arrière Derek Carr a lancé une passe sauvage qui a dépassé la cible visée Hunter Refrow et entre les mains du demi de coin des Steelers Cam Sutton.

Carr devait jouer au sommet de son art, un peu comme il l’a fait l’année dernière lorsqu’ils ont fait leur course vers une place Wild Card. Au lieu de cela, il a lancé pour 174 verges, un touché et trois interceptions tout en complétant 16 tentatives de passes sur 30 dans la défaite 13-10.

Cette performance de Carr ne va pas inspirer beaucoup de confiance dans la base de fans des Raiders. Sans oublier que l’équipe a une décision à prendre après cette saison concernant Carr, et il pourrait très bien passer à autre chose.

Il y a un choix évident pour les Raiders pour remplacer Derek Carr

Carr a signé une prolongation de contrat de 121,5 millions de dollars sur trois ans au cours de la dernière intersaison. Cependant, les Raiders peuvent le quitter via une libération ou l’échanger, mais cela devra arriver avant le 15 février, le lendemain du Super Bowl 57. C’est parce que 40 millions de dollars (salaire de 2023 et 7 millions de dollars du salaire de 2024) deviennent entièrement garantis.

Alors que le nouveau régime du directeur général Dave Ziegler et de l’entraîneur-chef Josh McDaniels a prolongé Carr, ils peuvent choisir de passer à une autre option. L’un des noms évidents pour remplacer Carr est le quart-arrière des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers.

En ce qui concerne Rodgers, il s’est prononcé sur l’avenir de sa carrière de joueur. Cette année, les Packers de Green Bay sont toujours en vie dans la poursuite des séries éliminatoires, mais cela a été loin d’être joli, comme leur record de 6-8 indique qu’ils entrent dans la semaine 16. Après tout, ils ont un corps de receveurs larges plus jeune avec qui travailler après échangeant Davante Adams avec les Raiders pendant l’intersaison.

De plus, les Packers ont une décision à prendre concernant l’option de cinquième année de Jordan Love.

Tout cela est hypothétique. Si les Packers et Rodgers acceptent de passer à autre chose et s’il veut toujours jouer, les Raiders sont un choix évident. La raison principale? Rodgers retrouverait Adams, car ils avaient tous les deux une chimie incroyable pendant leur temps ensemble sur les Packers. Sans oublier que l’équipe aurait l’espace de plafond pour accepter son contrat si elle l’acquérait via le commerce.

Encore une fois, tout est hypothétique. Mais avec les Raiders qui semblent devoir manquer les séries éliminatoires, le statut de Carr avec l’équipe pourrait très bien valoir la peine d’être surveillé une fois la saison terminée.