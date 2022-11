La réponse des États-Unis au tirage au sort du pays de Galles décidera du sort de la Coupe du monde

AL RAYYAN, Qatar – C’était là pour l’équipe nationale masculine des États-Unis. Il était là pendant la première mi-temps. Il était là en début de deuxième mi-temps. C’était là avec une demi-heure à faire. Il était là avec 15 minutes à jouer. C’était là.

Tout ce que les États-Unis voulaient faire contre le Pays de Galles avait fonctionné. Tout le travail qu’ils avaient fait pour briser le bloc gallois, tous les efforts qu’ils avaient déployés pour contenir Gareth Bale et l’attaque du Pays de Galles – tout cela avait parfaitement mis les choses en place. Le scénario était ce dont ils avaient envie : trois points ici, passer le match contre l’Angleterre et une bonne performance contre l’Iran vous envoie en huitièmes de finale.

Tout était là pour les États-Unis. Jusqu’à ce que, tout à coup, ce ne soit plus le cas.

Pour être clair : USA 1, Pays de Galles 1 n’est pas une catastrophe. Pas de drame. Comme le disait justement Tim Weah, “Dans une Coupe du monde, le plus important, c’est qu’on n’ait pas perdu.” Mais ce qui est arrivé aux États-Unis lundi soir a rappelé cette vieille réplique de Mike Tyson, celle qu’il a dite en réponse à une question de savoir s’il s’inquiétait du plan qu’Evander Holyfield pourrait avoir pour lui dans leur prochain combat.

“Tout le monde a un plan”, a déclaré Tyson, “jusqu’à ce qu’ils reçoivent un coup de poing dans la bouche.”

Donc : considérez les États-Unis comme des coups de poing.

Leurs plans, et ceux des fans américains les plus optimistes, ont absolument pris un coup lundi. Il faudra presque sûrement quatre points pour sortir du groupe B, et à moins d’une victoire surprise contre l’Angleterre, les États-Unis sont désormais confrontés à la perspective d’un match incontournable contre l’Iran pour clore le jeu de poule.

Est-ce faisable ? Bien sûr, surtout si les États-Unis sont capables de jouer comme ils l’ont fait en première mi-temps contre les Gallois. Pendant près d’une heure, les Américains ont fait preuve d’un aplomb et d’une présence qui démentaient leur inexpérience collective. Antonee Robinson et Christian Pulisic étaient en feu côté gauche. Tyler Adams revint. Weah et Sergino Dest se sont déplacés de haut en bas sur le flanc droit. La tête pointue de Josh Sargent a jailli du poteau.

Le but américain était également idyllique. La passe de Walker Zimmerman a déclenché le mouvement et la course de Pulisic – l’un des rares voyages américains au milieu du terrain – a déchiré le Pays de Galles. Son ballon roulant jusqu’à Weah était parfait et la finition de ce dernier était sans équivoque, le Lillois se tournant vers sa gauche et décollant sur une glissade festive. Les États-Unis se sentaient en contrôle. Le Pays de Galles listait.

Mais ensuite vint le trébuchement. A la mi-temps, Gregg Berhalter avait supplié les Etats-Unis de continuer. Pour ne pas arrêter de pousser. Pour se préparer à l’inévitable agitation, le Pays de Galles était sûr de se lancer.

Les États-Unis ont concédé à la fin de leur match d’ouverture de la Coupe du monde et ont été contraints de se contenter d’un match nul 1-1 contre le Pays de Galles. Maja Hitij – FIFA/FIFA via Getty Images

“Nous savions qu’il y aurait un moment où le Pays de Galles allait changer de tactique et jeter la prudence au vent”, a déclaré Berhalter. “Nous savions que cela en ferait partie.”

C’était. Et, pour la plupart, ils l’ont bien géré.

Le Pays de Galles est monté derrière l’introduction de Kieffer Moore, et les États-Unis – intentionnellement ou non – sont tombés trop loin derrière le ballon. Lorsque Bale a finalement saisi le ballon dans la surface de réparation à 10 minutes de la fin et que Zimmerman a fait une fente malheureuse dans le dos, le Pays de Galles a vu un éclat d’ouverture et a fait irruption à travers.

“Nous en avons parlé avant le match – chaque jeu compte”, a déclaré Berhalter. “Chaque jeu peut avoir un résultat sur le jeu.”

Celui-ci l’a certainement fait. Matt Turner – qui avait si peu à faire en première mi-temps que des mèmes circulaient sur Internet le montrant en train de siroter du thé dans sa surface de réparation – a correctement plongé sur sa gauche, mais le penalty de Bale était une comète. Le ballon a fait onduler le filet, Turner a tapé ses mains sur le sol de frustration et, près de la ligne médiane, Pulisic et Weah – les héros potentiels – ont regardé fixement les fans gallois danser derrière le but.

Cette équipe américaine est jeune. Tout le monde sur la liste, à l’exception de DeAndre Yedlin, a maintenant été impliqué dans exactement un match de Coupe du monde. La grande majorité de cette équipe n’a jamais été dans une situation, même à distance, comme celle-ci.

Plus tôt cette semaine, Adams, le capitaine de l’équipe, a déclaré que “la pression est un privilège”. Après lundi, la pression monte encore plus. L’équipe américaine avait de grands projets pour transformer sa multitude de talents précoces en une course surprenante. Ils ont joué la première mi-temps contre le Pays de Galles comme ils le voulaient, et tout se passait comme prévu.

Ensuite, ils ont reçu des coups de poing dans la bouche. Maintenant, la seule question qui compte est la suivante : comment réagissent-ils ?