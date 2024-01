La réponse des élèves révèle les profondeurs de la dépression

Résumé: Les chercheurs ont découvert une corrélation nette entre la réponse pupillaire et la gravité de la dépression.

Les chercheurs ont observé que chez les individus en bonne santé, les pupilles se dilataient en prévision d’une récompense au cours d’une tâche, alors que cette réponse était particulièrement atténuée chez les personnes souffrant de dépression, en particulier chez les patients souffrant d’apathie. Cette réaction pupillaire réduite, indicative d’une diminution de l’activation du locus coeruleus, met en lumière les aspects physiologiques de la dépression.

L’étude suggère que la pupillométrie pourrait constituer un outil précieux pour diagnostiquer la dépression et adapter un traitement individualisé, en particulier pour identifier les antidépresseurs appropriés ciblant le système noradrénergique.

Faits marquants:

Les patients déprimés présentent une réponse pupillaire réduite aux récompenses, liée à une activation plus faible du locus coeruleus, une structure cérébrale clé. Les résultats fiables de la pupillométrie sur la dépression peuvent aider à développer des stratégies de traitement personnalisées, y compris la sélection et le dosage des antidépresseurs. L’étude renforce l’importance de comprendre les mécanismes physiologiques de la dépression pour améliorer les résultats du traitement, en particulier pour les 30 % de patients qui ne répondent pas aux médicaments actuels.

Source: Institut Max Planck

Des scientifiques de l’Institut de psychiatrie Max Planck ont ​​mesuré la réaction pupillaire des participants pendant qu’ils résolvaient une tâche. Chez les participants en bonne santé, les pupilles se sont dilatées pendant la tâche en prévision d’une récompense, mais cette réaction était moins prononcée chez les participants souffrant de dépression.

“La réaction réduite de la pupille était particulièrement visible chez les patients qui ne pouvaient plus ressentir de plaisir et signalaient une perte d’énergie”, explique Andy Brendler, premier auteur de l’étude. Ce sentiment d’apathie est l’un des symptômes les plus courants de la dépression.

“Cette découverte nous aide à mieux comprendre les mécanismes physiologiques à l’origine de l’apathie”, explique Victor Spoormaker, responsable du groupe de recherche.

Le dosage du médicament pourrait également être optimisé en fonction de la réaction de l’élève. Crédit : Actualités des neurosciences

Entre autres choses, la réaction pupillaire est un marqueur de l’activité du locus coeruleus, la structure cérébrale avec la plus forte concentration de neurones noradrénergiques dans le système nerveux central.

Les neurones noradrénergiques réagissent au neurotransmetteur noradrénaline, un élément essentiel de la réponse au stress et de la régulation positive de l’éveil, autrement dit de l’activation du système nerveux.

“La réponse pupillaire réduite chez les patients présentant davantage d’apathie indique que le manque d’activation du locus coeruleus est un processus physiologique important qui est à l’origine du sentiment d’apathie”, explique Spoormaker.

L’étude a également révélé que la réponse des élèves était d’autant plus faible que les participants présentaient des symptômes dépressifs. Cela reproduit les résultats d’une étude précédente menée par le même groupe de recherche. La réplicabilité des méthodes neuropsychiatriques est plus l’exception que la règle et démontre la fiabilité de la pupillométrie en tant que méthode.

La pupillométrie pourrait être utilisée comme méthode complémentaire de diagnostic. Cela pourrait également contribuer au développement de stratégies de traitement individualisées de la dépression. Par exemple, si un patient présente une réponse pupillaire considérablement réduite, les antidépresseurs qui agissent sur le système noradrénergique pourraient être plus efficaces que d’autres médicaments. Le dosage du médicament pourrait également être optimisé en fonction de la réaction de l’élève.

Étant donné qu’environ 30 % des patients dépressifs ne s’améliorent pas avec les médicaments actuellement disponibles, il est urgent de comprendre les mécanismes physiologiques à l’origine de la dépression et d’affiner le diagnostic et le traitement en conséquence.

Évaluation de l'hypo-excitation lors de l'anticipation de récompense par pupillométrie chez les patients atteints de trouble dépressif majeur : réplication et corrélations avec l'anhédonie

Le trouble dépressif majeur (TDM) est un trouble dévastateur et hétérogène pour lequel il n’existe aucun biomarqueur approuvé en pratique clinique. Nous avons récemment identifié une hypo-excitation anticipée indexée par les réponses des élèves comme mécanisme candidat soutenant la symptomatologie de la dépression.

Ici, nous avons mené une étude de réplication et d’extension de ces résultats. Nous avons analysé un échantillon de réplication de 40 patients non médicamentés avec un diagnostic de dépression et de 30 participants témoins en bonne santé, qui ont effectué une tâche d’anticipation de récompense pendant que les réponses des élèves étaient mesurées.

En utilisant une approche de modélisation bayésienne prenant en compte l’incertitude de mesure, nous pourrions montrer que la corrélation négative entre la dilatation de la pupille et la charge des symptômes lors de l’anticipation de la récompense est reproductible chez les patients atteints de TDM, bien qu’avec une taille d’effet inférieure.

De plus, avec l’échantillon combiné de 136 participants (81 participants déprimés non médicamentés et 55 participants témoins en bonne santé), nous avons en outre montré qu’une dilatation réduite de la pupille en prévision d’une récompense est inversement associée aux éléments d’anhédonie de l’inventaire de dépression de Beck en particulier.

De plus, l’utilisation simultanée de l’IRMf, en particulier de l’insula antérieure droite dans le cadre du réseau de saillance, était négativement corrélée à la charge de symptômes dépressifs en général et aux éléments d’anhédonie en particulier.

La présente étude soutient l’utilité de la pupillométrie pour évaluer l’hypo-éveil à médiation noradrénergique lors de l’anticipation de la récompense dans le TDM, un processus physiologique qui semble soutenir l’anhédonie.