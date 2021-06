La réponse de Venus Williams sur la gestion de la pression médiatique gagne Internet

La star américaine Venus Williams a déclaré mardi qu’elle n’avait jamais souffert lors de conférences de presse, déclarant aux journalistes de Roland-Garros : « Je sais que toute personne qui me pose une question ne peut pas jouer aussi bien que moi ». Williams répondait à la conviction de Naomi Osaka que les enquêtes médiatiques d’après-match étaient nocif pour sa santé mentale et les a assimilés à « donner un coup de pied à une personne lorsqu’elle est à terre ». Osaka s’est retiré de Roland-Garros lundi. Mais Williams, 40 ans, a déclaré qu’elle avait son propre mécanisme de défense, développé au cours d’une carrière qui a donné sept majors.

« Pour moi personnellement, la façon dont je gère c’est que je sais que chaque personne qui me pose une question ne peut pas jouer aussi bien que moi et ne le fera jamais », a-t-elle déclaré.

« Donc, peu importe ce que vous dites ou ce que vous écrivez, vous ne m’allumerez jamais une bougie. Alors c’est comme ça que je gère ça. Mais chaque personne le gère différemment. »

Williams, qui jouait à Roland-Garros pour la 24e fois et finaliste il y a 19 ans, a vu son 89e Grand Chelem se terminer mardi au premier obstacle alors que la Russe Ekaterina Alexandrova s’est imposée 6-3, 6-1.

Naomi Osaka a annoncé lundi qu’elle se retirait de Roland-Garros suite aux conséquences amères de sa décision de boycotter toute activité médiatique. « La meilleure chose pour le tournoi, les autres joueurs et mon bien-être, c’est que je me retire pour que tout le monde puisse se concentrer à nouveau sur le tennis qui se passe à Paris », a écrit le numéro deux mondial sur Twitter.

La star japonaise de 23 ans a été condamnée à une amende de 15 000 $ dimanche et menacée de disqualification après avoir refusé de tenir une conférence de presse obligatoire après sa victoire au premier tour.

Elle avait affirmé à la veille de Roland-Garros que de telles enquêtes d’après-match s’apparentaient à « des coups de pied aux gens quand ils sont à terre » et qu’elles avaient un effet néfaste sur sa santé mentale.

« Je n’ai jamais voulu être une distraction et j’accepte que mon timing n’était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair », a déclaré la quadruple championne du Grand Chelem dans sa déclaration.

