La réponse de Suniel Shetty sur la blessure de KL Rahul reçoit des éloges; les internautes disent, 'Inko BCCI ka President bana do...'

KL Rahul traverse une période difficile. Le joueur de cricket s’est blessé à la hanche lors du match Lucknow Super Giant et Royal Challengers Bangalore de l’IPL. Il a subi une intervention chirurgicale mais il mettra du temps à guérir. C’est assez triste car il a également subi une grosse opération l’année dernière. Athiya Shetty avait volé avec lui en Allemagne pour la même chose. L’opération de KL Rahul s’est bien déroulée et il a demandé de la force et des prières. Le plus triste est qu’il manquera le championnat du monde d’essai qui se tiendra sous peu. Suniel Shetty qui était présent à un événement a été interrogé sur KL Rahul.

Regardez la vidéo de Suniel Shetty parlant de KL Rahul

Suniel Shetty a déclaré que KL Rahul avait informé les fans de son statut. Il a dit qu’il était convaincu qu’il reviendrait. Suniel Shetty a déclaré que ce n’était rien de nouveau et que l’équipe indienne était affectée en raison de blessures. Il a donné l’exemple de Jasprit Bumrah. Les internautes ont déclaré qu’il parlait comme un entraîneur de terrain et non comme le beau-père de KL Rahul ici. Certains ont dit qu’il avait l’air si en forme à son âge et qu’il devrait être nommé président de la BCCI.

SUNIEL SHETTY DOTES SUR KL RAHUL

Suniel Shetty a déclaré que KL Rahul s’inscrivait dans la famille comme un gant. Il a dit que bien qu’il aime sa fille Athiya Shetty sur la lune et le dos, il sait qu’elle a fait un bon choix pour elle-même avec le joueur. Il a également dit qu’il aimait KL Rahul même lorsqu’il ne sortait pas avec sa fille. L’acteur a déclaré qu’il ne pouvait rien faire contre sa mauvaise forme. Suniel Shetty a déclaré que KL Rahul joue depuis 11 ans et est un garçon fort. Il a dit qu’il devait marquer les points et arrêter les gens qui le traînaient. Il a dit que tout au long de sa vie, il a été traité de mauvais acteur. Athiya Shetty et Suniel Shetty lui ont souhaité le meilleur sur les réseaux sociaux.