La réponse de SRK à la question d’un fan sur le label d’Aryan est indéniablement hilarante

Shah Rukh Khan s’est entretenu samedi avec ses fans sur Twitter via une autre session AskSRK et comme prévu, c’était très amusant. Ce qui a toutefois retenu notre attention, c’est Pathan réponse spirituelle de la star à un fan qui lui a demandé de réduire la fourchette de prix de la marque de vêtements de son fils Aryan Khan, D’Yavol X. Un fan a posé cette question à Shah Rukh Khan, « Ye dyavol x ke jacket thoda sa 1000- 2000 wale bhi bana do… Wo wale khareedne me to ghar chala jayega (Pouvez-vous réduire le prix de 1 000 à 2 000 ₹. Je dois vendre ma maison pour me l’offrir). Le Baazigar la star n’a pas tardé à répondre en disant : « Yeh D’Yavol X wale log mujhe bhi sasti nahi bech rahe….kuch karta hoon ! (Ils ne me vendent même pas avec une remise. Laissez-moi faire quelque chose).

Jetez un oeil à l’échange Twitter ici:

Yeh D’Yavol X wale log mujhe bhi sasti nahi bech rahe….kuch karta hoon..!! #Jawan https://t.co/PLW9WUd6mg – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 6 mai 2023

Pendant ce temps, la collection de luxe d’Aryan Khan, qui s’est vendue le jour même de son lancement, a fait l’objet d’une bonne dose de pêche à la traîne sur Internet pour avoir facturé de manière exorbitante sa marchandise. Dans un post Instagram, Aryan Khan et sa marque ont écrit : « Tout est épuisé. Merci pour la course. Un merci spécial à ceux qui ont eu la patience de gérer nos problèmes techniques de démarrage. » Les commentaires qui ont suivi étaient trop hilarants.

« Acceptez-vous le rein ? », a lu un commentaire. Un autre a dit: « Itna gareeb kyun banaya uparwale? Ekad 2 lac wali jacket main bhi merit karta hu (Pourquoi m’as-tu rendu si pauvre, Dieu? Moi aussi, je mérite une veste ₹ 2 lakh). »

Jetez un oeil au post ici:

Malgré les trolls, la marque de vêtements d’Aryan Khan a été saluée par nul autre que l’actrice Alia Bhatt. Alia Bhatt, la semaine dernière, a partagé une photo d’elle-même, vêtue d’un t-shirt blanc original des étagères de la marque de streetwear de luxe Dyavol.X d’Aryan Khan. Alia et a écrit dans ses histoires Instagram : « Félicitations Aryan Khan, Shah Rukh Khan, vos vêtements sont fabuleux, j’ai hâte de tomber demain. Dyavol X. »

Aryan Khan a lancé l’année dernière sa marque « lifestyle luxury collective ». Il l’a écrit dans sa légende, « Cela fait près de 5 ans depuis la conception de ce collectif de luxe lifestyle. D’YAVOL est enfin là », annonçant la marque.