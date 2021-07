La réponse de Shah Rukh Khan sur les photos HOT de sa fille Suhana Khan gagne Internet aujourd’hui

La superstar Shah Rukh Khan et la fille de l’architecte d’intérieur Gauri Khan Suhana Khan ne sont peut-être pas une star, mais elle fait définitivement sensation sur Internet. Suhana a plus de 1,9 million de fans sur Instagram et casse souvent Internet avec ses photos. Suhana a récemment fait tourner les têtes avec ses photos glamour, mais c’est l’adorable réponse de son père qui a gagné Internet.

Samedi, Suhana a partagé un tas de photos au bord de la piscine sur ses réseaux sociaux. Dans les clichés, Suhana peut être vue dans un débardeur blanc et un jean bleu tout en tenant une canette de Coca-cola rouge à la main. « Faire semblant que c’est un Pepsi et je suis Cindy Crawford 🙂 », a-t-elle légendé son message.

Réagissant à la publication, Shah Rukh a commenté: « Puis-je prétendre que c’est vous et que le cola est accessoire…..et toujours apprécier la photo ??? » ce à quoi Suhana a commenté: « @iamsrk, d’accord, vous pouvez. » Le commentaire de SRK a recueilli plus de 11 000 likes à ce jour, le plus grand nombre de likes sur n’importe quel commentaire.

Plusieurs autres célébrités ont commenté la photo de Suhana. Sa meilleure amie Shanaya Kapoor a écrit « Ummmmm hellooooo », avec des emojis amoureux tandis que Maheep Kapoor a commenté « superbe » avec des emojis coeur et feu. Bhavana Pandey et Seema Khan ont également drapé des emojis cœur et feu.

Les photos ont été cliquées par Gauri Khan qui avait elle-même téléchargé quelques clics sur son compte Instagram. « Oui !!!! Le bleu est ma couleur préférée », a écrit Gauri en légende de la photo.

En réponse à la photo, Suhana a commenté : « Meilleur photographe ». SRK a également gagné Internet avec sa réponse sur le post de Gauri. « Quelle que soit la couleur dans laquelle vous prenez la photo, et Suhana y est… c’est notre couleur préférée », a-t-il écrit. Les fans ont commenté « doux » et « aww » sous la réponse de SRK.

Mahra Khan, co-vedette de ‘Raees’ de Shah Rukh, a commenté : « Comme Suhana est magnifique ! MashAllah xx », tandis que Preity Zinta et Sikander Kher ont perdu le cœur.

Pour les non-spécialistes, Suhana étudie actuellement à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York et l’enfant vedette aspire à être acteur tout comme son père.