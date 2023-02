La réponse de Rohit Sharma à l’accusation de « discours falsifié » des médias australiens

Le Trophée Border-Gavaskar entre l’Inde et l’Australie n’a même pas commencé, et le terrain de Nagpur, où le premier test doit avoir lieu, a été accusé d’avoir été “trafiqué”. Certains journalistes australiens et anciens joueurs de cricket estiment que l’Inde prépare le terrain différemment dans différents segments. Lorsque le skipper indien Rohit Sharma a été interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse de mercredi, il a donné la réponse parfaite. Rohit, s’adressant aux journalistes à Nagpur à la veille du premier test, a déclaré que l’accent devait être mis sur le match et non sur le terrain.

«Concentrez-vous simplement sur le cricket et non sur le terrain. Après tout, les 22 gars sont tous des joueurs de qualité », a déclaré Rohit en réponse à la question.

En parlant du terrain, Rohit a admis que la surface allait offrir une aide aux spinners. Il a donc insisté sur l’importance de la grève tournante.

“Il est important d’avoir un plan et de trouver un moyen. Chacun a une méthode différente. Certains aiment balayer certains renverser certains frapper sur le lanceur. Vous devez faire pivoter la frappe et parfois vous devez contre-attaquer.

«Les capitaines essayaient évidemment différentes choses et changeaient de terrain et de quilleurs. Vous devez donc planifier et jouer en conséquence », a-t-il ajouté.

Parlant de la série très attendue, Rohit a admis que battre l’Australie dans la mission de test de 4 matchs sera difficile, bien que l’Inde ait fait le travail nécessaire pour se préparer au mieux à un résultat positif.

“Nous avons quatre matchs tests solides à jouer dans le BGT et nous voudrions gagner la série. Ce sera une série difficile et nous devons être prêts. La préparation est la clé. Si vous vous préparez bien, vous obtenez résultats », a-t-il affirmé.