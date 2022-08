La réponse de Pékin à la visite de Pelosi à Taiwan montrera probablement que la vengeance est un plat qui se mange froid

Voici pourquoi la visite de Nancy Pelosi est si importante à Pékin – et comment les responsables chinois pourraient réagir

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a effectué mardi un atterrissage inopiné mais très attendu à Taïwan, plongeant les relations américano-chinoises à un nouveau plus bas. Malgré les avertissements d’autres hauts responsables de Washington, Pelosi est maintenant devenu le plus haut responsable américain à visiter l’île en 25 ans – mais la situation est bien différente maintenant qu’elle ne l’était alors.

Premièrement, il faut reconnaître à quel point cette décision est conséquente. Pour les États-Unis, ce n’est pas si grave. Des délégations du Congrès, non seulement des États-Unis mais de nombreux pays occidentaux, se rendent fréquemment à Taiwan. Il est également considéré comme distinct de la politique officielle du gouvernement américain, car la branche législative du gouvernement est distincte de l’exécutif, qui est chargé de gérer la politique étrangère.

En fait, Pelosi l’a noté dans un tweet lorsqu’elle est arrivée pour la première fois sur l’île. “Notre visite est l’une des nombreuses délégations du Congrès à Taiwan – et elle ne contredit en rien la politique américaine de longue date, guidée par la loi sur les relations de Taiwan de 1979, les communiqués conjoints américano-chinois et les six assurances”, dit-elle.

Mais la Chine ne le voit pas de cette façon. Et c’est parce que la situation actuelle est bien différente de celle d’il y a 25 ans, lorsque Newt Gingrich, alors président de la maison, s’est rendu à Taipei. C’est principalement parce que le parti alors au pouvoir, le Kuomintang (KMT), maintenait toujours la ligne ” Une seule Chine “, atteinte dans le cadre du Consensus de 1992 établi par le Conseil d’unification nationale de la République de Chine (titre officiel de ce que les Occidentaux appellent Taiwan).

Il vaut la peine de se rappeler brièvement comment Taiwan telle que nous la connaissons est née. Il a été formé pendant la guerre civile chinoise lorsque le KMT au pouvoir a fui vers Taiwan en Chine après avoir été submergé par les forces dirigées par le Parti communiste chinois. La République de Chine est le vestige du gouvernement arriéré pré-communiste.

C’est pourquoi la ligne de 1992 du ROC s’est reconnue – et non la République populaire de Chine (RPC) – comme le gouvernement légitime de toute la Chine. Il se considérait comme un gouvernement en exil. Cependant, cette ligne était toujours admissible par le continent, par exemple la RPC, car elle reconnaissait qu’il n’y avait qu’une seule Chine et que Taiwan faisait partie de la Chine.

Ce n’est qu’en 2019 que l’actuelle dirigeante taïwanaise Tsai Ing-wen, du Parti démocrate progressiste (DPP), a complètement rejeté le consensus établi en 1992. C’est à ce moment-là que les choses ont changé et que Pékin a commencé à qualifier le gouvernement de Taiwan sous le PDP de “forces d’indépendance de Taiwan”. C’est à ce moment qu’une identité « taïwanaise » indépendante a commencé à émerger.

Ainsi, la visite de Gingrich n’a pas été considérée comme une reconnaissance des forces séparatistes – parce que le KMT au pouvoir se considérait comme les dirigeants de jure de la Chine – et celle de Pelosi est considérée comme une attaque contre la souveraineté nationale de la Chine. La Chine considère également le comportement de l’administration comme une approbation tacite de cette atteinte à sa souveraineté.

Tout d’abord, Pelosi a pris un avion officiel du gouvernement américain à Taipei, ce qui implique une connexion officielle entre les responsables de Taipei et de Washington. Les estimations évaluent le coût de ce voyage pour les contribuables américains à environ 90 millions de dollars. Une partie de l’engagement des États-Unis “Une Chine” est qu’ils ne maintiendront que des liens non officiels avec Taïwan.

Dans le même temps, l’armée américaine – qui fait partie de l’administration – aurait prévu de protéger l’avion de Pelosi en cas d’urgence et, pour couronner le tout, Pelosi et le président américain Joe Biden sont membres du même parti politique. Cela ne fait que souligner l’insistance de la Chine pour que l’administration soutienne les actions de Pelosi.

La visite de Pelosi à Taïwan plongera sans aucun doute les relations entre Pékin et Washington dans un nouveau creux. « La question de Taiwan est la question la plus importante et la plus sensible au cœur même des relations sino-américaines. Le détroit de Taïwan fait face à une nouvelle série de tensions et de défis graves, et la cause fondamentale est les mesures répétées des autorités taïwanaises et des États-Unis pour changer le statu quo », indique une déclaration officielle du ministère chinois des Affaires étrangères.

La question est maintenant de savoir comment les choses progressent à partir d’ici. Les tensions sont déjà proches de l’ébullition. Suite aux spéculations sur la visite de Pelosi, les vols dans la province chinoise du Fujian, près de Taïwan, ont été interrompus, le bureau présidentiel de Taïwan a été ciblé par une attaque DDoS à l’étranger et il y a même eu une alerte à la bombe envoyée à l’aéroport international Taoyuan de Taiwan. La Chine a depuis annoncé un exercice militaire majeur du 4 au 7 août qui encercle à peu près toute l’île de Taïwan et traverse les eaux territoriales de Taïwan.

Il ne semble pas que les États-Unis aient prévu quoi que ce soit au-delà des exercices militaires ou des déclarations diplomatiques, et de même, Pékin ne semble pas susceptible de faire des réactions soudaines et instinctives à la visite de Pelosi. Commentateurs nationalistes chinois comme Hu Xijin du Global Times ont fait allusion à des réactions militaires immédiates – cela semble peu probable.

Le dicton dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et la Chine a certainement beaucoup de temps pour laisser ce plat languir, choisissant un moment et un lieu qui lui sont propres pour réagir. Une chose est sûre, comme l’ont dit les commentateurs chinois, cette dernière décision pourrait facilement accélérer l’éventualité d’une réunification. Des dynamiques politiques internes le suggèrent également, l’opinion publique continentale étant fermement favorable au retour de Taïwan dans l’orbite de Pékin et le président Xi Jinping cherchant à consolider son héritage en tant que l’un des dirigeants historiques de la Chine.

Dans la seconde moitié de 2022, lors du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, il brigue un troisième mandat de secrétaire général du Parti communiste chinois – ou éventuellement d’être élu président du Parti communiste chinois. , un poste aboli en 1982 et notamment occupé par Mao Zedong. La réunification, mettant ainsi fin définitivement à la guerre civile chinoise, le placerait certainement parmi les dirigeants chinois les plus importants de tous les temps.

En ce qui concerne la manière dont la Chine ripostera au principal auteur – Washington – ce sera probablement dans les domaines où cela fait vraiment mal et où les États-Unis connaissent déjà le plus de déstabilisation – les sphères économique et commerciale. La chaîne d’approvisionnement américaine est infiniment liée à la Chine et la guerre commerciale en cours entre les deux parties a déjà été une source majeure d’inflation.

D’un simple coup de stylo, les responsables chinois pourraient sérieusement bouleverser l’économie américaine, exacerber l’inflation et faire plier les démocrates de Biden lors des élections de mi-mandat de cette année, ce qui signifierait également détrôner Nancy Pelosi en tant que présidente. Tout le monde peut deviner comment les choses progressent, mais cela semble le plus probable, à mon avis.