La réponse de Musk au procès de Twitter sera rendue publique d’ici vendredi

La réponse d’Elon Musk au procès de Twitter pour sa tentative de se retirer d’un accord de 44 milliards de dollars pour acheter la société de médias sociaux sera rendue publique vendredi soir au plus tard, a déclaré un juge mercredi.

Les avocats de Musk ont ​​voulu déposer mercredi une version publique de leur réponse et de leurs demandes reconventionnelles devant le tribunal du Delaware. Mais les avocats de Twitter se sont plaints qu’ils avaient besoin de plus de temps pour examiner et éventuellement expurger le dossier scellé de Musk, affirmant qu’il faisait “largement” référence aux informations et données internes de Twitter fournies à Musk.

La chancelière Kathaleen St. Jude McCormick a tenu une téléconférence rapide mercredi avant de se mettre d’accord avec Twitter, ordonnant que le dossier public soit enregistré avant 17 heures vendredi. Il pourrait être déposé plus tôt en fonction du moment où les avocats de Twitter terminent leur examen.

Les avocats de Twitter ont fait valoir que les règles du tribunal exigent que cinq jours ouvrables s’écoulent avant qu’une version publique du dossier de Musk ne soit enregistrée.

“Peu d’affaires suscitent autant d’intérêt public que celle-ci, et Twitter est conscient de l’engagement de ce tribunal à garantir un accès public maximal à ses procédures”, a écrit l’avocat de Twitter, Kevin Shannon. “Twitter n’a aucun intérêt à proposer plus d’expurgations aux plaidoiries sensibles des accusés que nécessaire.”

L’avocat de Musk, Edward Micheletti, a fait valoir que les avocats de Twitter interprétaient mal les règles du tribunal. Les avocats de Musk ont ​​également déclaré qu’il n’y avait aucune information confidentielle dans le dossier de Musk qui devrait être cachée au public.

“Twitter ne devrait pas être autorisé à continuer d’enterrer le côté de l’histoire qu’il ne veut pas divulguer publiquement”, a écrit Micheletti.

EN RELATION:

Twitter poursuit Elon Musk et l’oblige à conclure une acquisition de 44 milliards de dollars

Elon Musk dit qu’il met fin à un accord de rachat de 44 milliards de dollars sur Twitter

Musk, l’homme le plus riche du monde, a accepté en avril d’acheter Twitter et de le privatiser, offrant 54,20 dollars par action et s’engageant à assouplir le contrôle du contenu par l’entreprise et à éliminer les faux comptes.

Les actions Twitter ont clôturé mercredi à 41 $, bien loin d’un sommet de 52 semaines de 69,81 $.

Musk, a indiqué en juillet qu’il voulait se retirer de l’accord, ce qui a incité Twitter à intenter une action en justice pour le tenir à l’accord « favorable au vendeur ».

Musk dit que Twitter ne lui a pas fourni suffisamment d’informations sur le nombre de faux comptes sur son service. Twitter affirme que Musk, PDG du constructeur de voitures électriques et de la société d’énergie solaire Tesla Inc., tente délibérément de faire échouer l’accord parce que les conditions du marché se sont détériorées et que l’acquisition ne sert plus ses intérêts.

Musk ou Twitter auraient droit à des frais de rupture de 1 milliard de dollars si l’autre partie est jugée responsable de l’échec de l’accord. Cependant, Twitter en veut plus et demande une ordonnance du tribunal de “performance spécifique” ordonnant à Musk de donner suite à l’accord.