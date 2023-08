La réponse de Man United à Haaland? Comment Højlund s’intégrera-t-il ?

Manchester United a signé l’attaquant de l’Atalanta Rasmus Højlund pour un montant initial de 75 millions d’euros (82 millions de dollars), avec 10 millions d’euros supplémentaires de bonus.

Le joueur de 20 ans a été comparé avec style à la machine à buts de Manchester City, Erling Haaland, mais l’international danois ressemble-t-il à son nouveau rival en club? Et comment a-t-il attiré l’attention si rapidement?

D’où vient-il ?

Après avoir traversé l’académie du FC Copenhague, Højlund a fait ses débuts en équipe première à l’âge de 17 ans en octobre 2020. Malgré sa réputation d’attaquant avec des buts élevés pour les U19 et impressionnant avec les équipes de jeunes du Danemark, l’adolescent a eu du mal à faire une impression instantanée au niveau de l’équipe première.

En deux saisons, Højlund n’a commencé que deux matches de championnat pour Copenhague et sur un total de 19 apparitions, il n’a marqué aucun but – bien qu’il ait trouvé le chemin des filets cinq fois en Europa Conference League.

Il a rejoint l’équipe autrichienne de Sturm Graz pour une modique somme de 1,95 million d’euros en janvier 2022, mais ils n’ont pas perdu de temps pour l’introduire dans la première équipe. En effet, Højlund n’a eu besoin que de 38 minutes pour figurer sur la feuille de match de son nouveau club, puis en a ajouté une seconde lors de ses débuts en Bundesliga autrichienne, un match nul 2-2 au WSG Tirol.

Épanouissant comme l’un des deux attaquants devant un diamant du milieu de terrain, le Danois a enchaîné avec des buts lors de ses deux matchs suivants et s’est retrouvé avec six matchs sur 13 lors de sa première demi-saison. À peine cinq mois après le début de sa carrière à Sturm Graz, un éventail de grands clubs européens ont été alertés de son ascension rapide et, après un début tout aussi impressionnant de la nouvelle campagne où il a marqué trois buts en cinq matchs, l’Atalanta a agi rapidement pour l’amener à Bergame. pour 17,2 millions d’euros – contextuellement une assez grande aubaine pour les Autrichiens étant donné que le transfert de 6,5 millions d’euros de Kelvin Yeboah à Gênes six mois auparavant était le record de départ précédent.

Alors que Højlund a mis du temps à s’adapter à l’environnement plus compétitif de la Serie A, il s’est correctement annoncé au début de l’année. Il a marqué lors de quatre matchs consécutifs en janvier et a reçu des critiques élogieuses après un tour du chapeau pour le Danemark – lors de sa troisième sélection senior seulement – ​​contre la Finlande en mars.

Compte tenu de ses progrès fulgurants, de sa domination physique et de la nature spectaculaire de certains de ses buts, il est devenu évident qu’Atalanta aurait du mal à le garder au-delà de l’été alors que le Real Madrid, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et Manchester United ont manifesté leur intérêt. . Et United a finalement remporté la course.

Position

Avant-centre. Principalement aligné comme l’un des deux attaquants centraux de l’Atalanta (il a établi une bonne entente avec l’ancienne star d’Everton Ademola Lookman) ou comme seul avant-centre dans une formation 3-4-3, Højlund a également dirigé avec succès le 4-3 du Danemark. 3 système. Il fonctionne bien avec un attaquant de soutien, tout comme il se lie bien devant un n ° 10 et avec les arrières latéraux à l’esprit offensif.

Malgré son âge, il n’est pas limité à un modèle tactique particulier, mais même s’il est doué pour chronométrer ses courses au centre sans le ballon, il a tendance à chercher à affronter les défenseurs dans l’espace entre l’arrière gauche et l’arrière central, dans le but de se préparer à frapper un coup du pied gauche.

Forces

Les comparaisons persistantes avec Haaland révèlent un profil de compétences, physique et tactique assez similaire. Bien qu’il lui manque un pouce sur le cadre de 6 pieds 4 pouces de Haaland, Højlund partage le physique imposant du Norvégien, son accélération formidable et son rythme sur de longues distances. En fait, l’entraîneur de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, a déclaré Højlund peut courir le sprint de 100 mètres en moins de 11 secondes.

Également gaucher, il porte bien le ballon à grande vitesse et, dans la même veine que la star de Manchester City, il s’épanouit particulièrement dans la phase de transition du match. En prenant le côté adverse hors d’équilibre – avec les défenseurs reculant – le nouvel homme de Manchester United est capable de dépasser les défenseurs avec le ballon à ses pieds, créant parfois une confusion supplémentaire en choisissant la voie entre les défenseurs centraux et en réduisant le risque d’être forcé dans de vastes zones. En plus du rythme de sprinteur, il apporte également beaucoup d’énergie et d’enthousiasme sur le terrain, souvent animé et réactif à une foule enflammée.

Comparer les nombres de buteurs de Højlund (10 sur 34 pour Atalanta) à ceux de Haaland – qui est franchement une anomalie avec 52 buts en 53 matchs lors de sa première saison pour City – n’a aucun sens, mais le Danois est un finisseur en développement . Il lit bien le flux de l’attaque, s’éloigne intelligemment de ses marqueurs pour trouver de l’espace et des angles pour les réductions ou les tap-ins, et est heureux de prendre des touches d’ajustement chaque fois que nécessaire au lieu de se lancer pour la première fois. finition.

Il convient également de mentionner que son année en Italie lui a bien servi. Sous la direction de Gasperini, sa discipline tactique s’est affinée, il est devenu plus confiant dans l’utilisation de son pied droit plus faible et son jeu de pressing s’est également amélioré.

Faiblesses

A 20 ans, il y a forcément des pans de son jeu qui méritent quelques raffinements. Dans son jeu de liaison, il profite pleinement de sa force et de son équilibre pour retenir les défenseurs, mais cela peut toujours être un peu bâclé, bien que cela et son jeu aérien se soient améliorés au cours de la dernière année.

Comme le prouvent ses chiffres, Højlund est également un buteur dans l’ascension. Sa finition, cependant, peut être quelque peu incohérente. Parfois, il peut ne pas choisir les bons endroits et est pris dans deux esprits avec le ballon qui se retrouve droit sur le gardien de but, bien qu’il ait tendance à faire beaucoup de bien dans son positionnement.

Tactiquement, il sera intéressant de découvrir si le patron de Man United, Erik ten Hag, cherchera à faire de Højlund un avant-centre polyvalent ou à affiner l’aspect braconnier de son jeu, limitant ainsi sa participation à la phase de construction et ne lui permettant pas de tomber profondément.

Rasmus Højlund a tous les outils pour être un bon joueur à l’avenir. Photo de Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

Où il s’intègre

Indépendamment de ses frais de transfert substantiels, il convient de souligner que United a signé Højlund pour son potentiel incontesté et la promesse de choses à venir plutôt que pour l’article fini.

Bien qu’il existe des similitudes avec Haaland à la fois stylistiquement et physiquement, il serait naïf de s’attendre à ce que Højlund copie l’impact immédiat bizarre du Manchester City No. 9 (la force mentale et la confiance en soi inébranlable de ce dernier sont rarement évoquées et difficiles à quantifier, mais expliquer en partie son succès.)

Non seulement le Norvégien avait un an et demi de plus lorsqu’il a signé pour la City, mais il avait également éclaté et affiné son jeu à un plus jeune âge dans des clubs comme le FC Salzburg et le Borussia Dortmund. Pourtant, il ne fait aucun doute que le profil technique de Højlund et les progrès continus de l’année écoulée en font une perspective intrigante.

Le manque d’options d’avant-centre de Manchester United – avec Marcus Rashford le plus susceptible de figurer à gauche de l’attaque – pourrait bien voir Højlund être jeté dans le grand bain, cela ne le dérangera pas. Lui donner du temps est essentiel et il y a peu d’entraîneurs plus disposés et compétents pour guider les talents du statut de « projet » à un habitué à part entière de la première équipe que Ten Hag.