La réponse de l’ONU à l’épidémie de choléra de 2010 montre pourquoi l’intervention est lourde en Haïti

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Dans un pays où pratiquement toutes les nouvelles ont été mauvaises ces derniers temps, Lucmane Tabuto a trouvé l’annonce de la réapparition du choléra particulièrement inquiétante. L’ancien charpentier de 65 ans a repensé à sa propre expérience avec la maladie d’origine hydrique il y a plus de dix ans. Les casques bleus de l’ONU, déployés dans ce pays des Caraïbes après le tremblement de terre de 2010 qui a tué environ 220 000 personnes, mal éliminé les eaux usées et contaminé une rivière, déclenchant une épidémie qui a tué 10 000 personnes et rendu malade plus de 820 000.

Tabuto a pensé à la façon dont il a été hospitalisé pendant des semaines et incapable de travailler pendant un mois. Comment sa femme et l’un de ses enfants ont failli mourir de la maladie d’origine hydrique. Comment l’épreuve a dévasté les finances de sa famille. Comment il fait toujours face aux effets – et attend toujours d’être guéri.

“Ils ont apporté le choléra en Haïti et ils doivent nous indemniser”, a déclaré Tabuto. « C’est une injustice. C’est un abus indescriptible.

Alors que le choléra se propage à travers Haïti, propulsé en partie par une crise de sécurité croissante, les Nations Unies réfléchissent à une demande du gouvernement haïtien pour “une force armée spécialisée” de l’étranger pour réprimer la violence des gangs qui a entravé le réponse et a amené la nation de 11 millions d’habitants dans le précipice de l’anarchie.

Le choléra refait surface en Haïti alors que les gangs entravent l’accès à l’eau et aux hôpitaux

Mais la demande, qui a été soutenu par le secrétaire général de l’ONU António Guterres et l’administration Biden, est ici un sujet de division et délicat, où l’ombre d’une longue histoire d’interventions étrangères déstabilisatrices, y compris la mission de l’ONU qui a introduit le choléra, occupe une place importante.

Et cela renouvelle les questions sur la responsabilité et la réparation. En 2016, les Nations Unies ont promis 400 millions de dollars dans une « nouvelle approche du choléra », mais n’ont levé que 5 % de la somme, tout en suscitant des critiques pour ne pas avoir centré les victimes dans ses décisions.

“C’est vraiment terrible”, a déclaré Mario Joseph, un avocat haïtien qui a aidé à diriger les efforts visant à obtenir réparation pour les victimes du choléra. « Ils nous ont donné le choléra, ils n’ont rien fait pour éradiquer le choléra » et ils utilisent sa résurgence comme « prétexte » pour revenir, dit Joseph.

Haïti a souffert plus de 6 800 cas suspects et plus de 100 décès depuis que les autorités ont signalé le 2 octobre que le choléra avait refait surface après trois ans sans nouveau cas. Les diagnostics de la maladie, qui est facilement traitable mais peut entraîner la mort en quelques heures si elle n’est pas traitée, ont doublé au cours de la seule semaine dernière.

« Le choléra gagne du terrain », a déclaré Jeanty Fils Exalus, porte-parole du ministère haïtien de la Santé. “Nous devons mobiliser beaucoup plus de ressources.”

C’est plus facile à dire qu’à faire. La violence des gangs, qui s’est intensifiée depuis l’assassinat effronté l’an dernier du président Jovenel Moïse à son domicile à l’extérieur de la capitale, a entravé l’accès aux soins de santé, au carburant, à l’eau potable et à d’autres aides. Il existe des vaccins efficaces contre le choléra, mais le gouvernement n’a pas approuvé de plan de vaccination.

Tabuto écoute les nouvelles sur le choléra à la radio depuis son domicile de Jérémie, une ville du sud d’Haïti. L’eau propre est rare. Les comprimés de purification de l’eau sont rares.

“Si le choléra arrive à Jérémie”, a-t-il dit, “ce sera pire que l’épidémie de 2010”.

Les États-Unis soutiennent l’envoi de forces internationales en Haïti, selon un projet de proposition

Le choléra était inexistant ici avant d’être introduit en 2010 par un contingent de casques bleus de l’ONU en provenance du Népal, où le choléra est endémique. Ils ont évacué de manière inappropriée les eaux usées des latrines dans un affluent de la rivière Artibonite.

Pendant des années, les Nations Unies ont refusé de reconnaître leur rôle dans l’épidémie, alors même que les preuves scientifiques s’accumulaient, et elles ont cherché à contourner la responsabilité juridique en invoquant l’immunité diplomatique. En 2013, il a rejeté les demandes d’indemnisation.

En 2016, le rapporteur spécial des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme a condamné l’organisation.

“L’approche existante est moralement inadmissible, juridiquement indéfendable et politiquement autodestructrice”, a écrit Philip Alston. “C’est aussi tout à fait inutile… [It] défend un double standard selon lequel l’ONU insiste pour que les États membres respectent les droits de l’homme, tout en rejetant une telle responsabilité pour elle-même.

Plus tard cette année-là, le secrétaire général de l’époque, Ban Ki-moon, s’est excusé pour le rôle de l’organisation dans l’épidémie, affirmant que cela avait entaché “la réputation du maintien de la paix de l’ONU et de l’organisation dans le monde”.

Il a annoncé une “nouvelle approche”, promettant un financement de 400 millions de dollars pour l’amélioration des infrastructures d’assainissement et d’approvisionnement en eau et pour “l’assistance matérielle et le soutien” aux victimes gravement touchées. Cinq ans plus tard, il n’a levé que 21,8 millions de dollars.

L’enquête sur l’assassinat d’Haïti est au point mort. Celui des États-Unis avance.

“La résurgence du choléra en Haïti aujourd’hui est le résultat direct de l’échec de l’ONU à tenir ses promesses”, a déclaré Beatrice Lindstrom, enseignante clinique à l’International Human Rights Clinic de Harvard, qui a travaillé avec Joseph pour intenter des recours collectifs contre l’organisme international.

Les victimes et leurs défenseurs ont critiqué les Nations Unies pour avoir opté pour des projets communautaires au lieu d’une indemnisation directe des victimes qui ont perdu leur salaire, ont vu les finances de leur famille faiblir après la mort de leur soutien de famille et sont toujours aux prises avec la maladie.

“Si cela s’est produit aux États-Unis, au Canada ou en Australie et que la réponse officielle était : ‘Nous n’accordons aucune compensation aux individus même s’il y avait un lien direct entre la mort de votre proche et les actions des Nations Unies. … mais nous construirons une nouvelle maison communautaire, nous pourrions créer un nouveau centre de santé », a déclaré Alston, maintenant professeur de droit à l’Université de New York,« cela susciterait l’indignation.

Stéphane Dujarric, porte-parole de Guterres, a reconnu que la “nouvelle approche” est “sous-financée”, en partie parce que les contributions sont volontaires. Il a cité ce déficit de financement comme l’une des raisons pour lesquelles les Nations Unies vont de l’avant avec des projets communautaires plutôt qu’une compensation directe.

Les leçons de 2010 sont utilisées dans la réponse actuelle, qui peut interrompre la transmission de la chlorea si l’effort est entièrement financé, a-t-il déclaré. La communauté internationale a dépensé 705 millions de dollars pour lutter contre le choléra en Haïti depuis 2010, a-t-il ajouté.

Dujarric a déclaré que certaines contributions récentes de donateurs ont été allouées à un mécanisme de surveillance que les autorités haïtiennes ont utilisé pour identifier la résurgence du choléra le mois dernier. “… En fin de compte, cependant, Haïti continuera de souffrir d’épidémies de maladies d’origine hydrique jusqu’à ce que le pays développe des systèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène robustes, équitables et durables”, a-t-il déclaré.

Enlèvements par bus : les Haïtiens sont pris en otage par une recrudescence des enlèvements

Le Conseil de sécurité de l’ONU a voté à l’unanimité le mois dernier pour imposer des sanctions aux chefs de gangs haïtiens, et les États-Unis et le Canada ont imposé des sanctions au président du Sénat haïtien et à son prédécesseur pour leur rôle présumé dans le soutien aux gangs.

Mais le panel n’a pas pris de décision sur une résolution américaine qui autoriserait une « mission internationale d’assistance à la sécurité non onusienne » pour aider la police haïtienne à rétablir l’ordre et permettre le mouvement de l’aide humanitaire. Les États-Unis ne veulent pas diriger la force.

Bien que la police haïtienne ait repris la semaine dernière le contrôle d’un terminal de carburant clé qui avait été bloqué par un gang pendant près de deux mois, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré aux journalistes cette semaine que cela ne diminuait pas le besoin d’une force étrangère.

“Il y a toujours urgence”, a déclaré Price. “Le statu quo reste intenable.”

Les responsables américains ont pressé le Canada de diriger la force. Le Canada a envoyé une équipe en Haïti le mois dernier pour évaluer les besoins. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il devait y avoir une intervention «d’une manière ou d’une autre», mais n’a pas précisé ce que cela pourrait impliquer.

Lorsque Wien-Weibert Arthus, ambassadeur d’Haïti au Canada, a comparu devant un comité parlementaire à Ottawa ce mois-ci, plusieurs législateurs canadiens ont exprimé leur malaise quant à l’approfondissement de l’implication du pays dans un pays où un consensus politique reste insaisissable et où le premier ministre par intérim manque de légitimité populaire.

La principale difficulté à laquelle une force de sécurité étrangère serait confrontée sur le terrain, a déclaré Arthus, était “l’acceptation”.

Une complainte pour Haïti : ‘C’est comme si nous étions maudits’

Rony Delice, 32 ans, a contracté le choléra en 2011. Il a passé du temps à l’hôpital, plié en deux avec des douleurs à l’estomac atroces et des vomissements sévères. Il est toujours traumatisé par l’expérience, a-t-il dit, et une compensation attendue qui n’est jamais venue.