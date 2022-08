La réponse de Liz Truss aux inondations au Pakistan dénoncée comme “risible”

La réponse officielle du Royaume-Uni aux inondations dévastatrices au Pakistan a été dénoncée comme « risible » par la commission parlementaire du développement international.

Dans une lettre adressée à la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss, la présidente de l’IDC, Sarah Champion, a déclaré que le soutien pouvant atteindre 1,5 million de livres sterling annoncé la semaine dernière s’élève à moins de 5 pence pour chaque personne touchée par des précipitations extrêmes qui ont détruit au moins 700 000 maisons.

Mme Champion a déclaré qu’elle était gênée par le niveau d’assistance “pathétiquement faible” offert. Et elle a dit que la décision de déduire la somme du soutien existant au Pakistan signifiait que le Royaume-Uni ne fournissait effectivement «rien».

Elle a exigé une déclaration urgente sur la catastrophe de Mme Truss dès le retour du Parlement de ses vacances d’été lundi.

Mme Champion a déclaré que la réponse aux inondations reflétait une politique “d’indifférence soutenue” de l’administration de Boris Johnson envers le Pakistan, qui est passé du premier au septième rang dans le tableau des bénéficiaires de l’aide bilatérale britannique depuis 2019.

Le ministre des Affaires étrangères, Lord Ahmad, a déclaré la semaine dernière que ses “pensées et prières” allaient aux millions de personnes touchées par les inondations qui auraient submergé un tiers du territoire pakistanais.

“Le Royaume-Uni est aux côtés du peuple pakistanais en cette période de besoin”, a-t-il déclaré.

Et M. Johnson a déclaré mardi: «Nos sympathies vont beaucoup au peuple pakistanais et nous avons vu la dévastation là-bas et c’est absolument déchirant.

« Le Pakistan est traditionnellement l’un des plus grands bénéficiaires de l’aide britannique à l’étranger. Nous veillerons bien sûr à envoyer un colis adapté à la relation vitale qui existe entre le Royaume-Uni et le Pakistan et à la sympathie naturelle des gens avec ceux qui ont été touchés par les inondations.

Mais Mme Champion a déclaré à Mme Truss dans sa lettre: “Compte tenu de l’ampleur et des effets des inondations, j’ai été gênée de lire l’annonce par le gouvernement le 27 août 2022 de” jusqu’à 1,5 million de livres sterling du Royaume-Uni “de financement humanitaire. .

«Même si la totalité de 1,5 million de livres sterling était livrée, cela reviendrait à moins de 5 pence pour chaque personne concernée.

« De plus, cette somme pathétiquement petite sera soustraite du « soutien existant au Pakistan ». La réponse risible du gouvernement britannique à cette catastrophe humanitaire ne vaut sans doute rien.

Mme Champion a déclaré que Mme Truss n’avait pas répondu à un rapport publié par son comité multipartite il y a quatre mois soulignant l’impact des réductions de l’aide britannique sur le Pakistan.

“Ce gouvernement a mis en place une politique d’indifférence soutenue envers le Pakistan”, a-t-elle déclaré.

« Historiquement, le Pakistan était un pays prioritaire pour les dépenses de développement du Royaume-Uni. Entre 2015 et 2019, il a été le plus grand bénéficiaire de l’aide publique au développement bilatérale du Royaume-Uni.

“Cependant, le financement de l’aide britannique au Pakistan a été considérablement réduit. Le Pakistan est tombé au septième rang sur la liste des bénéficiaires de l’aide bilatérale du Royaume-Uni, car il a connu la plus forte baisse du budget d’un pays.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate du ministère des Affaires étrangères à une demande de commentaires de L’indépendant.