La réponse de l’Iran à l’accord sur le nucléaire n’est “pas constructive”, selon le département d’État américain

Un porte-parole du département d’État américain a déclaré que les États-Unis avaient reçu la réponse de l’Iran à l’offre de l’UE de relancer l’accord de 2015 et qu’ils formuleraient leur propre réponse.

“Nous l’étudions et y répondrons par l’intermédiaire de l’UE, mais malheureusement ce n’est pas constructif”, a déclaré le porte-parole du département d’Etat.

L’Iran a envoyé sa réponse à l’UE jeudi après un examen minutieux, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Nasser Kanaani dans un communiqué sur Telegram.

“Le texte envoyé a une approche constructive dans le but de finaliser les négociations”, indique le communiqué.

CNN a contacté l’UE pour obtenir des commentaires.

Début août, les responsables de l’UE ont envoyé aux États-Unis et à l’Iran ce qu’ils ont appelé le “texte final” d’un accord renouvelé pour limiter le programme nucléaire de Téhéran en échange d’un allégement des sanctions.

L’Iran et les États-Unis ont depuis échangé des réponses sur les points de friction pour mettre pleinement en œuvre le pacte nucléaire, également connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA).

Le président iranien Ebrahim Raisi et le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian ont tous deux réitéré cette semaine qu’une enquête menée par l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies sur des traces d’uranium précédemment trouvées sur des sites de recherche non déclarés en Iran devrait être close avant que Téhéran n’accepte de revenir à l’accord.

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a déclaré à CNN la semaine dernière que son organisation ne clôturerait pas l’enquête tant qu’elle ne recevrait pas de réponses de l’Iran.

Amir-Abdollahian a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov que l’Iran cherchait également “un texte plus fort sur les garanties”, sans nommer spécifiquement les assurances recherchées par Téhéran.

Les responsables américains avaient précédemment exprimé un certain optimisme quant aux derniers efforts visant à relancer l’accord nucléaire, que les États-Unis ont abandonné en 2018 sous l’administration Trump et que Téhéran a de plus en plus violé depuis lors. Cependant, ils ont également souligné que des écarts subsistaient entre les deux parties.

Il devrait également faire face à une opposition nationale importante de la part des législateurs du Congrès américain et a été dénoncé par Israël, dont le Premier ministre a déclaré “agira pour empêcher l’Iran de devenir un État nucléaire”. Les négociations sur l’accord nucléaire se déroulent également dans un contexte de préoccupations persistantes concernant les menaces des groupes militaires iraniens et soutenus par l’Iran.

Les responsables de l’administration Biden ont précédemment affirmé que Téhéran avait abandonné un certain nombre de demandes qui figuraient dans les versions précédentes du texte visant à rétablir l’accord de 2015, y compris la condition que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) soit retiré de la liste en tant qu’organisation terroriste étrangère.